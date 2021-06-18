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歐美聯手封殺下 華為電信設備全球市佔仍穩坐第一

國情動向 11:38 2021/06/18

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華為的電訊設備被歐美多國禁用，市研機構Dell\'Oro Group發表全球市場報告指，包括寬頻接入、微波與光傳輸、移動核心網和無線接入網（RAN）、SP路由器等在內的整個電訊設備市場，今年首季規模按年增長15%，最大的7間供應商，佔據了整個市場約80%份額。華為市佔下滑，但仍以27%穩坐第一。

報告顯示，首季前7大供應商依次是華為、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、中興通訊、思科（Cisco）、三星（Samsung），以及Ciena。考慮到美國禁用華為，如果將所有供應商在北美的銷售排除在外計算，華為首季度的收入份額將高達36%，幾乎等同於諾基亞、愛立信和中興通訊的份額之和。

除了因供應鏈中斷影響了某些細分市場，導致去年同期市況不佳，並使今年在低基數下增長明顯外，北美、亞太地區的積極發展，也是帶動全球市場增長的原因所在。尤其是從4G向5G的遷移繼續以極快的步伐加速，不僅影響了RAN投資，而且還刺激了運營商升級其核心網和傳輸網，令整體設備市場受益。此外，各大供應商並未報告持續的供應鏈短缺，在首季度造成任何實質性影響。與此同時，多家供應商表示，進入下半年後，相關影響將變得更有限。

為此，Dell'Oro Group分析師團隊上調整體預測，預期今年全球整體電訊設備市場將增長5%至10%，高於此前預測的3%至5%。

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