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拜登這項行政命令  為擴大針對中國APP埋伏線

經濟脈搏 11:38 2021/06/18

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中美科技角力沒有緩和，拜登政府日前雖簽署行政命令，解除前總統特朗普加諸TikTok等的封殺令，但同時要求應用程式（APP）必須保護美國國民的敏感數據；路透社引述消息指，此舉雖沒有點名中國，但實質上是促使一些中國手機APP要採取更嚴格措施保護私人信息，否則可能被剔出美國市場。

中方已多次批評，美方的在科技領域上的泛國家安全做法，干擾正常貿易活動。

路透社報道，事件源自拜登6月9日發出行政令，取代了特朗普2020年針對騰訊旗下微信WeChat、以及字節跳動旗下抖音TikTok的禁令。儘管如此，美國官員其實仍疑慮美國人、特別是美國政府僱員訊息被取用。

美方或逐一審查APP  了解有否牴觸美安全

知情消息人士向路透社透露，因此在新行政令下，美國商務部可能發出傳票，收集有關某些智能手機、平板電腦、和台式電腦軟件應用的訊息，以了解如何使用美國國民的資訊；然後，美國當局可能與該等機構談判，釐訂這些APP在美國使用的條款、又或者禁止這些APP。

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路透社分析，由於有了更強大的法律框架，新行政令最終可能會比特朗普的最終命令涵蓋更多的APP。

一名消息人士說，美國官員已經開始與盟友討論採取類似措施。希望夥伴國家能夠就應該禁用的APP達成一致。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將決定哪些APP是美國針對的目標，但它們必須符合某些標準。路透社指，例如，這些APP由支持中國或俄羅斯等外國對手的軍事、情報活動個人、實體擁有管理。

美國商務部長操作新措施 檢視APP數據安全

美國商務部發言人稱，如果雷蒙多認定一個應用程序構成不可接受的風險，她「可以酌情直接通知各方」，或在政府的官方日常刊物--美國聯邦政府官報（Federal Register）上公布相關信息。

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該發言人說，相關公司隨後有30天時間提出反對或提出更好的數據安全措施。

消息人士又說，該命令將適用於商業應用程序，包括那些用於銀行和電信業以及消費者的應用。

路透社指，雖然來自中國的APP有可能發現自己成爲美國商務部的針對目標。但一名消息人士說，特朗普政府在最後幾個月針對的8個中國APP，據報都符合拜登團隊擬訂的審查標準。

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