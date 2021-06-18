【神舟十二號】美太空總署致賀 中國人首次進入自己太空站

搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，周四（17日）9時22分在酒泉衛星發射中心發射，飛船成功與天和核心艙對接、3名太空人開艙進入，標誌中國太空人首度踏入中國自己的太空站。美國太空總署（NASA）對此表示了祝賀。

NASA局長比爾·納爾遜（Bill Nelson）當地時間17日在官網撰文，就中國國家航天局首次將太空人送入中國自己的太空站天和核心艙表達祝賀。他表示，「祝賀中國成功將太空人送入他們的太空站！期待未來的科學發現。」

▲ NASA局長比爾·納爾遜（Bill Nelson）在官網撰文，「祝賀中國成功將航天員送入他們的空間站！期待未來的科學發現。」

首次進入中國自己的太空站進行任務

神舟十二號飛船搭載三名太空人，分別為聶海勝、劉伯明、湯洪波。自位於西北的酒泉衛星發射中心發射後，周四下午6時48分，飛船與天和核心艙會合對接，三名太空人首次進入該太空站，這也標示著中國人首次進入自己的太空站。

中國太空站是國際空間站外，唯一一個長期太空站，目前仍在建設中。三名太空人這次長達三個月的飛行任務，主要就是進行太空站的建設工作，他們將為該太空站安裝設備和測試多項關鍵功能。

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中國的太空站建設計劃，預計在明年年底前完成，預計能有10年左右的運行壽命。

2003年，中國成為繼美國和俄羅斯之後世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。目前，中國亦正在大力發展太空計劃，為提升全球地位和技術實力而努力。

中方與各國就航空事業保持良好合作

由於受美國聯邦法律限制，NASA無法與中國國家航天局合作，因此中國從未向國際空間站派遣過太空人。

至於在談及未來是否會與其他國家開展太空合作時，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在16日的新聞發佈會上提到，中國與俄羅斯、德國、法國、比利時、意大利等國家的太空科學機構，以及聯合國外空司、歐空局等國際太空組織，開展了廣泛的合作與交流，但當中卻並沒有提及美國。

此外，季啟明亦指出中國和俄羅斯在載人航天領域有良好的合作關係，現階段雙方正在溝通醞釀開展更多的合作，「相信在不久的將來，還會共同實施更多的聯合實驗項目，為人類探索外空做出兩個航天大國應有的貢獻。」

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責任編輯：易燕丹

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