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路透社：中企競標的太平洋海底電纜項目 在美國反對下擱淺

國情動向 12:18 2021/06/18

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美國及其在太平洋的盟友反對下，中企參與投標的太平洋海底電纜項目告吹。資料圖片

路透主報道，由世界銀行（WB）牽頭的太平洋海底通信電纜的項目，在美國發出警告後，因未能選出承包商而擱淺。該項目計劃連接通往關島的敏感電纜，而美國在關島擁有大量軍事設施。參與競標的中企華海通信，前身是華為海洋網絡有限公司，開價比其他電訊企業低許多，被認為是最有可能得標的企業。

中國外交部以聲明回應路透查詢，稱中國企業在網絡安全問題上的記錄非常優秀，各方應提供非歧視性的商業環境，讓包括中國在內的各國企業參與其中。

報道引述多名消息人士指，該價值7,260萬美元的項目，華海通信以低逾20%的要價，力壓諾基亞（Nokia）旗下網絡公司和日本電氣（NEC）等競爭對手。但華海通信的投標，在周邊島國內部引發安全擔憂。在去年的招標階段，美國政府已向密克羅尼西亞聯邦（FSM）發出外交照會，指中資企業的加入將構成安全威脅，因為它們被要求與中國情報和安全部門合作。該警告雖是特朗普政府期間發出的，但拜登新政府上任後，在這個問題上的立場沒有明顯改變。

消息人士稱，對中國參與持謹慎態度的人，嘗試尋找恰當的方案終止投標，但鑑於無切實可行的辦法將華為排除在競標之外，故本次將三份標書都視為不合格。世銀回應稱，由於投標文件中的要求未獲響應，程序已經結束，沒有結果；華海通信則拒絕置評。

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責任編輯：陳建錫

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拜登謀安撫普京專心應對中國 如意算盤未必打響

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