人幣中間價6.4361創逾3周低 本周累跌505點子

受美聯儲（FED）將首次加息時間預測提前至2023年影響，美元指數觸及六周高位，人民幣承壓下，今日中間價報6.4361，較上日跌63點子，創逾3周低位，本周累計下調505點子。

日期 美元 6月18日 6.4361 6月17日 6.4298 6月16日 6.4078 6月15日 6.407

官方今日開出的中間價報6.4361，較上日中間價6.4298，下跌63點子或0.1%。本周(6月15日至18日)以來，人民幣兌美元中間價呈四連降格局，累計下調505個點子。

據中新經緯報道，光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，近日，人民幣匯率連續幾日「貶值」，主要受美元異常波動影響，受美國通脹超預期影響，美聯儲釋放加息時間提前，市場鷹派解讀，美元空翻多，令人民幣等非美貨幣短期承壓；實際上近期國內基本面保持穩定，經濟數據整體符合預期。

周茂華還稱，近日人民幣兌美元「貶值」，另一個重要原因是此前人民幣對美元匯率漲多了，近日回調的速度略急；但近日人民幣匯率走勢看，市場表現淡定，市場情緒穩定，人民幣匯率雙向波動常態化；同時，人民幣兌一籃子貿易加權貨幣匯率仍保持強勢格局。

美國經濟復甦加快 官媒指人民幣匯率趨近貶值拐點

胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器

憂人幣持續單邊升值 管濤：小型出口企業虧錢不利穩就業

針對人民幣未來走勢，周茂華稱，美聯儲政策對中國影響整體有限，人民幣有望保持平穩格局，主要是國內經濟穩步復甦、經濟結構趨於合理、穩定；宏觀風險趨於收斂、中美寬利差及國際收支保持基本面平衡，人民幣匯率彈性不斷增強，外匯市場應對與消化不確定性衝擊能力顯著提升，人民幣匯率穩的基礎堅實。

近日監管層及官媒多次強調， 人民幣雙向波動將成為常態，不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸。中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤本周還明確表示，持續單邊升值會影響就業乃至擴內需，不能掉以輕心。路透社指出，這可以看出，監管層更樂意人民幣出現雙向波動。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道