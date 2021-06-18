【大灣區】深中通道不僅橋塔高90層樓  還創出多項世界第一（多圖，有片）

粵港澳大灣區重點基建深中通道（深圳與中山跨珠江口通道），其組成部份－－伶仃洋大橋東索塔第48節塔柱周四（17日）完成混凝土澆築工程，標誌目前全球最高海中大橋封頂。而除此之外，深中通道也創出了多項全國、甚至世界第一，工程部份環節規模大於港珠澳大橋。

其一：全球最高海中大橋

深中通道伶仃洋大橋全長2826米，大橋兩個索塔高270米，相當於90層樓高，建成後將是全球最高海中大橋。

其二：世界最大跨徑海上鋼箱樑懸索橋

全長2826米的伶仃洋大橋，其主跨達1666米，是世界最大跨徑海上鋼箱樑懸索橋。施工區域氣候複雜多變，災害性天氣頻繁，全海上作業風險挑戰大。而項目使用了鋼筋網片預製等技術，並利用「超高橋塔智能建造設備」：一體化智能築塔機，支援工程，實現超高橋塔施工的技術革新。

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其三：世界最寬海底隧道

深中通道另一組成部份－－雙向8車道的海底隧道，是世界最寬海底隧道，比港珠澳大橋還多2條車道，相當於紅隧寬度的2倍多。寬度增加，難度當然提升，20多個團隊經過4年研究，研發出全新材料、工藝和裝備，這條隧道才能開工。

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其四：世界超寬沉管管節

要建全球最寬海底隧道，必須具備世界最寬沉管管節。據了解，隧道沉管隧道共由32節管節組成，其中E32管節長123.8米、寬由53.6米逐漸變寬至55.46米、高10.6米，是世界最寬沉管管節。

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E32具有「超寬、變寬」技術特點，澆築完成後的鋼殼混凝土管節重約6.8萬噸，比此前沉放的E1管節還要重8000噸。

其五：世界超寬管節在受限水域出塢紀錄

作為世界最寬沉管管節E32，這塊巨型預製組件去年7月25日完工出塢，從當天上午10點半開始，歷時兩個半小時，至下午1點才完成E32管節出塢作業。此舉不僅刷新了該船塢最大噸位、最深吃水的浮體出塢記錄，也刷新了世界上超寬管節在受限水域的出塢紀錄。

深中通道是集「橋、島、隧、地下互通」為一體的超級跨海集群工程。作為粵港澳大灣區交通大動脈，其採用東隧西橋方案，線路全長24公里。

深中通道建成後，預計有利於推進珠三角經濟、交通一體化及轉型升級。總投資448億元人民幣的項目，計劃於2024年建成通車，屆時從深圳到中山僅需20分鐘。

深圳月前發布的深中通道施工影片

責任編輯：鄧國強

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