拜登謀安撫普京專心應對中國 如意算盤未必打響

▲ 拜登嘗試安撫普京,專心對付中國的企圖,未必能輕易實現

美國總統拜登與俄羅斯總統普京的會面,被認為是前者訪歐的重頭戲,同時是他對付中國的重要一步。《華爾街日報》分析,面對中國崛起,拜登試圖重新調整外交、軍事和經濟資源與中國較量,因此需要平息俄羅斯的干擾,「不過,問題在於,好鬥而自信的普京,是否認為有任何理由配合?」

中國外交部早前強調,中俄友誼牢不可破,中方對兩國雙邊關係充滿信心,奉勸離間分化中俄關係的人,任何企圖搞破壞的圖謀都註定不會得逞。

文章指,在剛結束的國際會議上,拜登呼籲北約和七大工業國(G7)的盟友協助向中國施壓。他之前也與日本、南韓和歐洲官員進行接觸,希望結成聯盟,對抗他認為的中國威權影響。但是,俄羅斯讓華盛頓方面失去了平衡,前者製造的一系列危機,對拜登政府的外交政策目標造成了重大干擾。拜登提議舉行峰會之前,俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵,這種集結令烏克蘭和美國擔心俄羅斯會攻擊烏克蘭,後者的克裡米亞半島在2014年被俄國吞併。

拜登在峰會後的記者會上表示,他就網絡安全和人權問題向普京施壓,並試圖打消外界對普京在峰會後,會迅速改變的期望。他在新聞發布會上表示,需要6個月到1年時間來確定美俄雙方是否「進行了重要的戰略對話」。(We’ll find out within the next six months to a year whether or not we actually have a strategic dialogue that matters. )普京也樂於與美國對話,因為對他在國內的聲望也很重要,同時可避免兩國代價高昂的軍備競賽。

美國對外關係委員會 (CFR) 的Thomas Graham指,俄羅斯將在今年9月舉行議會選舉,可以看看俄國是否會在選舉前煽動反美情緒,或與美國進行涉及在俄被拘美國人的囚犯交換,這些都能是反映克裡姆林宮意圖的早期跡象,「我們有了一個良好的開端,普京將自己視為世界舞台上的一個重要角色,但這能持續多久是一個有待回答的問題。如果他覺得自己沒有得到足夠的尊重,他就會做一些事情再次引起我們的關注。」

文章還指出,普京統治俄羅斯21年來,一直受益於能感知到的美俄對抗,政府媒體大肆渲染美國及其盟友的軍事包圍,以及用制裁扼殺俄國經濟的恐怖氣氛。此外,拜登今年4月也宣布對俄羅斯採取一系列新的制裁措施,稱回應俄羅斯試圖利用黑客攻擊美國政府機構及干預美國大選。

拜登引詩說「世界變了」 暗藏中美競爭密碼

【中美角力】G7峰會前夕 楊潔篪應約與布林肯通電話(第二版)

拜登矯正記者:我同習近平彼此了解 但不是老朋友

責任編輯:陳建錫