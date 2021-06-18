拜登謀安撫普京專心應對中國 如意算盤未必打響

▲ 拜登嘗試安撫普京，專心對付中國的企圖，未必能輕易實現

美國總統拜登與俄羅斯總統普京的會面，被認為是前者訪歐的重頭戲，同時是他對付中國的重要一步。《華爾街日報》分析，面對中國崛起，拜登試圖重新調整外交、軍事和經濟資源與中國較量，因此需要平息俄羅斯的干擾，「不過，問題在於，好鬥而自信的普京，是否認為有任何理由配合？」

中國外交部早前強調，中俄友誼牢不可破，中方對兩國雙邊關係充滿信心，奉勸離間分化中俄關係的人，任何企圖搞破壞的圖謀都註定不會得逞。

文章指，在剛結束的國際會議上，拜登呼籲北約和七大工業國(G7)的盟友協助向中國施壓。他之前也與日本、南韓和歐洲官員進行接觸，希望結成聯盟，對抗他認為的中國威權影響。但是，俄羅斯讓華盛頓方面失去了平衡，前者製造的一系列危機，對拜登政府的外交政策目標造成了重大干擾。拜登提議舉行峰會之前，俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵，這種集結令烏克蘭和美國擔心俄羅斯會攻擊烏克蘭，後者的克裡米亞半島在2014年被俄國吞併。

拜登在峰會後的記者會上表示，他就網絡安全和人權問題向普京施壓，並試圖打消外界對普京在峰會後，會迅速改變的期望。他在新聞發布會上表示，需要6個月到1年時間來確定美俄雙方是否「進行了重要的戰略對話」。（We’ll find out within the next six months to a year whether or not we actually have a strategic dialogue that matters. ）普京也樂於與美國對話，因為對他在國內的聲望也很重要，同時可避免兩國代價高昂的軍備競賽。

美國對外關係委員會 (CFR) 的Thomas Graham指，俄羅斯將在今年9月舉行議會選舉，可以看看俄國是否會在選舉前煽動反美情緒，或與美國進行涉及在俄被拘美國人的囚犯交換，這些都能是反映克裡姆林宮意圖的早期跡象，「我們有了一個良好的開端，普京將自己視為世界舞台上的一個重要角色，但這能持續多久是一個有待回答的問題。如果他覺得自己沒有得到足夠的尊重，他就會做一些事情再次引起我們的關注。」

文章還指出，普京統治俄羅斯21年來，一直受益於能感知到的美俄對抗，政府媒體大肆渲染美國及其盟友的軍事包圍，以及用制裁扼殺俄國經濟的恐怖氣氛。此外，拜登今年4月也宣布對俄羅斯採取一系列新的制裁措施，稱回應俄羅斯試圖利用黑客攻擊美國政府機構及干預美國大選。

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責任編輯：陳建錫