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【618購物節】京東618購物狂歡 iPhone成交1秒破億

社會熱點 15:32 2021/06/18

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除了每年年末的「雙十一」購物節，「618」年中盛會也是網購電子商務平台的另一戰場。今年京東（09618）的「京東618，18周年慶」在本月1日開啟，18日則迎來活動的最高潮。京東商城18日發佈首份「618」戰報，手機品牌的銷售增長大幅超預期，iPhone 產品1秒成交額破億（人民幣，下同）。

「618」是手機品牌促銷的主戰場，也是消費者場購機換機的好時機。據京東統計，當日活動開始15分鐘內，手機小時達服務成交額較去年增長了20倍、使用以舊換新服務的用戶數則增長342%。而5G手機銷量，則在不到1分鐘突破萬台。

各大電子品牌報捷

京東報告顯示，華為品牌領跑增長，10分鐘成交額同比增長超300%；榮耀、小米、vivo、iQOO、OPPO及一加10分鐘成交額同比增長超200%。

至於國際手機品牌，iPhone成交額1秒破億，三星手機也取得銷量增長200%成績亮眼。

這次活動另一特別之處是，手機新產品銷售加速。統計顯示，遊戲手機15分鐘成交額增長9倍，閱讀手機成交額增長550%。

在電腦數碼領域，前10分鐘智能熒幕AI音箱銷量同比增長12倍；​​國產打印機前半小時銷量同比去年增長560%。前半小時內，電競顯示器銷量同比增長180%，電競路由器成交額同比增長15倍。

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各類商戶成交量大增

據京東官方微博消息，大量商家店鋪在凌晨就突破了去年全天的銷售記錄，其中新店鋪的表現亮眼，今年入駐的核心店鋪平均單店成交額，是去年新店鋪同期銷售額的4.3倍。

另外，「618」開場3分鐘，京東超市整體成交額比去年同期增長超10倍，乾貨食品開場2分鐘成交額破3億元，母嬰品類開場2分鐘成交額破2億元；酒類總成交額5分鐘破2億元。而受疫情影響，防控用品增長幅度也較大。據報，前5分鐘家清品類一次性清潔用品成交額是去年的20倍。

憑藉自身物流優勢，「618」前20分鐘內，京東在22個城市全部完成了「618」當天第一單的配送。其中，第一筆訂單送達時間距離用戶下單僅過去8分21秒。

【知識庫：「雙十一」以外還有個「618」？】

「雙十一」是指每年11月11日的大型促銷活動，最早起源於中國阿里巴巴旗下購物網站，在2009年11月11日已光棍節為噱頭，舉辦「淘寶商城促銷日」。現已演變成全行業一年一度的購物活動，當天各大電子商務平台會端出最優惠的貨品價格，吸引消費者購物。活動也影響著全球零售業的消費現象。

「618」購物節，則是源自電商平台京東的周年慶。在1998 年 6 月 18 日，京東集團創始人劉強東在中關村創業，成立京東公司。所以每年6月18日就是京東的生日，而平台亦選在這天進行大促銷。及後，淘寶天貓、蘇寧、拼多多等電商平台陸續加入，繼而成為網購業務的年中購物盛事。

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責任編輯：易燕丹

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