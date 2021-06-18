台當局正式授權台積電、鴻海 代洽購1000萬劑復必泰疫苗

台灣在新冠疫苗嚴重缺貨下，行政院今日（18日）正式授權台積電、鴻海永齡代為洽談1,000萬劑復必泰疫苗，再捐贈台灣使用，並提到允許「透過代理商洽購」，而復必泰的大中華地區代理是上海復星藥業。台當局曾嘗試繞過復星，直接向德國BioNTech原廠訂購，但宣稱因受外力干擾，在簽約前夕告吹。

北京此前表示，復星願意在協商一致情況下，向台灣提供其代理的疫苗。復星也表示有意將疫苗供台，但強調台灣不論民間或官方採購，均要經過復星。

台行政院發言人羅秉成表示，全球疫情嚴峻下，為了能夠順利推動捐贈案，解決企業團體在採購過程可能碰到的問題，政府將進行特殊採購安排：

一、發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；二、交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；三、台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作；四、政府也會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。

羅秉成又稱，台灣政府會在德國的協助下，持續跟BioNTech商議，以供應今年以及未來疫苗需求。

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責任編輯：陳建錫