  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (五) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台當局正式授權台積電、鴻海 代洽購1000萬劑復必泰疫苗

社會熱點 14:08 2021/06/18

分享：

台灣在新冠疫苗嚴重缺貨下，行政院今日（18日）正式授權台積電、鴻海永齡代為洽談1,000萬劑復必泰疫苗，再捐贈台灣使用，並提到允許「透過代理商洽購」，而復必泰的大中華地區代理是上海復星藥業。台當局曾嘗試繞過復星，直接向德國BioNTech原廠訂購，但宣稱因受外力干擾，在簽約前夕告吹。

北京此前表示，復星願意在協商一致情況下，向台灣提供其代理的疫苗。復星也表示有意將疫苗供台，但強調台灣不論民間或官方採購，均要經過復星。

台行政院發言人羅秉成表示，全球疫情嚴峻下，為了能夠順利推動捐贈案，解決企業團體在採購過程可能碰到的問題，政府將進行特殊採購安排：

一、發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；二、交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；三、台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作；四、政府也會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。

 羅秉成又稱，台灣政府會在德國的協助下，持續跟BioNTech商議，以供應今年以及未來疫苗需求。

首款國產mRNA疫苗第三期臨床試驗 望達全年1.2億產能

大陸未來會否認可台灣疫苗？ 國台辦這樣回答

【新冠疫苗】中國「疫苗護照」認受性廣 到這些國家可免隔離

責任編輯：陳建錫

疫情 BioNTech 疫苗 台積電 鴻海 日本 北京 上海 德國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【神舟十二號】美太空總署致賀 中國人首次進入自己太空站

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗