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【中美角力】美媒揭內幕：特朗普懶理沒證據  咬定「實驗室洩毒」

國情動向 15:12 2021/06/18

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【中美角力】美媒揭內幕：特朗普懶理沒證據  咬定「實驗室洩毒」

美國總統拜登（Joe Biden）敦促情報機關加大力度，就新冠肺炎疫情源頭調查之際，美國政治新聞網Politico一篇調查報道披露，儘管調查疫源情報官員並無足夠證據，但上屆的特朗普（Donald Trump）政府為外交上針對中國，去年春天仍強力暗示新冠病毒是「自中國實驗室外洩」。

中方已多次表明，新冠肺炎病毒源頭調查應尊重科學，不應政治化，美方的指控是抺黑，並敦促世衛亦要調查美國多個可疑實驗室。

中方多次表明  病毒源頭調查不應政治化

Politico的報道引述新的檔案與訪談顯示，特朗普在位時與他的高級幕僚，是如何篩選證據、不理缺乏實質證據，暗示「新冠病毒是自中國實驗室外洩」。特朗普等甚至將政府內部專責調查疫情的單位擱在一邊。

【新冠肺炎】美歐傳擬聯手推動疫源調查 中方促停政治操弄

【中美角力】拜登下令情報機關90天交疫源報告  趙立堅批美國想「卸鑊」

報道指，特朗普政府直接參與疫源調查人士有5人，其中3名當時表明，政府蒐集到的證據，根本不足以做出中國實驗室洩毒的結論。

但彼時，部分白宮、美國國家安全會議、及國務院官員卻認為，美國應進一步向中國施壓，因為他們希望說成中國隱匿疫情起源、主張病毒來自武漢一處研究危險蝙蝠病原的研究機構，並形容此舉是一種「外交攻勢」。

在這種輕視科學結論下，在好幾個場合，當時的總統特朗普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開力倡爭議性的「實驗室外洩論」，尺度遠超過政府各部門間共商的論點。

中方批美「疫源調查」有罪推論  美媒再這樣提「洩毒論」

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查

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消息人士更抱怨，當特朗普與蓬佩奧在聲明裡大談「實驗室外洩論」時，他們仍在考量支持病毒源出自然界的證據。

特朗普政府視疫源調查 是外交攻勢

一名前國安高層官員談到特朗普與蓬佩奧時說，「我是真的不確定他們在講的（證據）到底是什麼，我們就是努力埋頭工作，查閱送到面前的證據」。

兩名特朗普政府的國務院高級官員也表示，蓬佩奧當時相關談話超出了正常的政府論調，引發盟邦質疑究竟是什麼讓蓬佩奧得出「病毒源自實驗室」的結論。

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【新冠肺炎】中方斥英國「卸鑊」 反駁約翰遜疫源言論

去年2月，27名科學家在醫學期刊「刺針（The Lancet）」的一封公開信裡說，「來自多國的科學家已公開分析導致疫情的新型冠狀病毒基因組，得出新型冠狀病毒源於野生動物的壓倒性結論」，裡面還寫道「我們一致強烈譴責暗示新冠病毒並非源於自然的陰謀理論」。

但特朗普政府當時沒有充份理會這一論點。

美國總統拜登今年5月下令情報圈加倍努力研究疫源，要求90天內提出報告。目前無法得知，拜登政府是否審視了新的檔案。

責任編輯：鄧國強

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