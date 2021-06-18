前工信部長：芯片荒後 應建自主可控芯片產業體系

工信部前部長苗圩表示，基於美國打壓中國高科技企業的前車之鑑，要做好基礎研究和前瞻性研究，及早謀畫自主可控的芯片和操作系統。他強調，在芯片「荒」危機之後，（中國）汽車產業需要建立自主可控的車規級芯片產業體系。

路透社報道，目前擔任全國政協經濟委員會副主任的苗圩在中國汽車工業協會主辦的第11屆中國汽車論壇上指出，統一的開源開放操作系統，可以形成構架之上的APP軟件，形成產業生態；加快建設開放的數據平台，可以進一步促進底層的算法優化。

推進汽車產業做大做強

苗圩指，中國汽車產業需要擁有自己的統一操作系統；在芯片「荒」危機之後，汽車產業需要建立自主可控的車規級芯片產業體系。

他表示，中國汽車半導體、集成電路發展需要打造世界級先進企業；車路網雲協同道路運輸、電子通訊、互聯網、汽車等行業企業，需要攜手共同推動基於5G V2X智慧網聯汽車戰略發展。

他認為，為確保新能源汽車繼續保持優勢，中國需要推動政策與時俱進，加速推進汽車產業做大做強，還需要繼續擴大對外開放，吸引更多的外資企業來中國發展，積極營造市場化、法治化、國際化的營商環境，鼓勵競爭，開放合作，共同發展。

中汽協料未來5年電動車產銷增速保持40%以上

此外，出席同一論壇的中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，從目前快速發展的新能源車市場表現來看，加上雙碳目標的驅動，政府會加速新能源車市場化進程，預計未來5年電動車產銷增速將保持在40%以上，到2025年新車佔比將突破20%，或達到更高水平。

付炳鋒稱，數據、訊息是產品研發的重要資源，從數據跨境、訊息安全角度出發，研發本土化將成為必然趨勢。他稱，電動化格局加速形成。預計今後5至8年，中國將有大量國IV（國家第四階段機動車污染物排放標準）及以下的在用車輛逐步面臨淘汰替換，為電動車市場帶來巨大空間。

責任編輯：蒯宇澄

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