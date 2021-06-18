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【618購物節】淘寶直播1.5小時帶貨20億 國貨品牌領風騷

社會熱點 16:31 2021/06/18

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內地618購物節又登場，據華創商社資料，今年內地618，天貓6月1日-6月3日銷售額超200億元（人民幣，下同），抖音618首日GMV超14億。今年618開場僅1小時，淘寶直播成交超過去年全天，1.5小時破20億。

今天（18日），一年一度的「618」電商大促活動步入高潮，數以萬計的商家湧入「戰場」，各大品牌拋出優惠措施搶客，各路明星、主播也頻頻亮相直播間「帶貨」。

此外，繼去年「雙11」之後，短視頻平台快手、抖音再度殺入電商大促戰局，拼多多則一如既往選擇把「百億補貼」做大做強。

值得注意的是，今年的「618」，是監管部門對於電商平台「二選一」等涉嫌壟斷問題的重拳出擊之後的首次電商年中大促。在有關部門強力監管之下，今年「618」被指「少了套路」，「多了真誠」，有業界人士指，近年來對電商行業的監管力度加大，一些先提價後降價、虛假宣傳的玩法已經不多見了，今年的「618」有了好的風氣。

直播帶貨含金量高

直播帶貨在618活動期間成為了各大平台的重頭戲。預售時間段內，李佳琦直播帶貨850萬件，預計轉化銷售額27億元；薇婭帶貨近620萬件，預計轉化銷售額22億元。6月1日-6月3日，薇婭帶貨6.5億元，李佳琦帶貨近4億元，雪梨帶貨近3億元。抖音帶貨榜單中，胡海泉6月1日帶貨1億元，與其他達人2000萬-3000萬元的帶貨額拉開差距。

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首發新品國貨站「C位」 

今年的「618」，無論是京東還是天貓，都不約而同地把新品放到了年中大促的C位，而這些新品多半是新國貨品牌。從多家電商平台的「618」預售情況來看，大量老字號品牌和新晉國潮品牌強勢爆發，激發國內市場消費熱情。

據天貓公佈的資料，5月24日預售開場後1小時誕生的十大爆款中，有4款是國貨品牌。在6月1日當天，有755個新品牌首日成交額超過百萬元。

在京東，6月1日零時起，開門紅前10分鐘國貨新銳護膚品成交額比去年同期增長超64倍。京東超市也吸引了眾多新品牌的「參戰」，超過200萬款新品迎來首秀。

從品類來看，美妝個護和食品行業誕生了一批「單日成交破千萬」的新品牌，包括花西子、李子柒、鐘薛高等國貨品牌。服飾方面，根據億邦動力和「ECdataway資料威」聯合發佈的天貓「618」購物節銷售榜單，在6月1日至6月3日期間，女裝銷售排名前三的品牌都來自國內。

李子柒YouTube訂閱量1410萬　美女網紅創世界紀錄（組圖，有片）

「什麼值得買」發佈的《新國貨618消費趨勢報告》顯示，今年「618」，越來越多的消費者的購物車，正在被新國貨「承包」，新國貨已然成長為新消費的新主角。新國貨品牌大量湧現並全面滲透消費者生活場景，是中國消費市場正在發生的最為重要的變化之一。

國貨品牌受歡迎

同時，今年「618」，傳統老字號品牌轉型創新動作頻頻，擦亮新招牌的老字號品牌強勢崛起，復興傳統文化「國潮」風，成了一抹亮麗風景。大白兔口味唇膏、六神花露水味雞尾酒、同仁堂面膜……眾多老字號品牌通過跨界、聯名等玩法，以開放的姿態擁抱數字經濟時代，打造出一大批網紅產品，成功實現了品牌銷售回升。

從消費資料來看，老字號品牌的創新之舉，頗受年輕用戶青睞。在京東「618」啟動預售後，大白兔推出的香水和沐浴乳銷量中，年輕用戶分別佔據46%和41%；同仁堂的面膜銷量構成中，95後購買量佔比達23%。

李克強上海行 掏20塊買了這款好吃的（有片）

責任編輯：李冰琪

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