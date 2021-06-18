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中國太空站看日出震撼畫面曝光  一天16次日循環太空人怎睡？（多圖，有片）

國情動向 16:35 2021/06/18

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神舟十二號載人飛船成功發射受到世界矚目。在神舟十二號與中國空間站（太空站）天和核心艙成功對接後，官方首度曝光從太空站看到的「太空風景」，其中包括美麗的藍地球、乃至日出的震撼畫面，而太空站在軌道上一天可看到16次日出日落，在如此高速日循環，太空人如何睡眠？

天和核心艙目前正在距地面約390公里的近圓軌道上運行，而三名太空人已進駐了天和核心艙，他們將在此生活和工作三個月。

根據官方的闡述，太空站目前每90分鐘繞地球一圈，即一天能看到16次日出。而央視等官媒，首度公布天和核心艙攝影機拍到的「窗外」風景，便包括在太空觀看日出的震撼畫面。

太空人睡眠區看不到日光

攝像機同時也拍攝了地球和宇宙畫面，高畫質畫面中，地球藍白相間，整體呈現蔚藍色。

【神舟十二號】太空人進入核心艙 中國人首次踏入自己太空站

【神舟十二號】聶海勝任指令長 曾回應CNN尖銳提問

但日循環如此頻密，太空人如何睡眠？報道指，太空人與地面作息時間保持一致，由於睡眠區看不到日出日落，因此保證他們能安睡。

據了解，中國太空站本着「人性化」的設計理念，分別設置了生活區和工作區。生活區內有獨立的睡眠區、衛生區、鍛煉區，還配有太空廚房及就餐區。

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在設計上最大程度考慮到私密性和便利性，極大地提高了航天員的太空生活質素。

香港時間周四（17日）15時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙成功對接。中國載人航天工程辦公室指，這是天和核心艙發射入軌後，首次與載人飛船進行的交會對接。而太空人隨後數小時，即開艙進入天和號，實現中國太空人首度踏入中國太空站。

中國是繼美、俄後，世界上第三個獨立掌握交會對接技術的國家。交會對接，是兩個航天器（飛船、空間實驗室、太空站等）在空間軌道上會合，並在結構上連成一個整體的技術。

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責任編輯：鄧國強

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