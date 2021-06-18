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【神舟十二號】揭秘太空人生活 太空站可以淋浴還有WiFi？

社會熱點 19:55 2021/06/18

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神舟十二號載人飛船發射成功，並在周四（17日）與中國空間站（太空站）天和核心艙成功對接，三名太空人即將在軌期間完成，包括開展核心艙組合體的日常管理，兩次出艙活動及艙外作業，空間科學實驗和技術試驗，進行航天員自身的健康管理四次主要任務。而他們在太空站的生活，與以往相比，也有了很大變化，可以說是夠大，夠便捷，夠智能。

太空站內的空間比起以往更為寬敞，太空人在太空生活的「舒適度」也隨之提高。

從「劏房」搬進「豪宅」

當初，天宮一號是中國載人航天工程的實驗性軌道飛行器，作為中國第一個太空實驗室，其艙內活動空間只有15立方米，雖然可以滿足3名航天員同時在軌工作和生活的需要，但是依然比較侷促。

據悉，在2021年中國開始建造太空站時，設計師就考慮到太空人的生活環境，特別預留相對充裕的空間，將艙內活動空間大幅提升至足足有110立方米，簡直就是從「劏房」搬進「豪宅」。而且中國太空站本著「人性化」的設計理念，分別設置了生活區和工作區。生活區內有獨立的睡眠區、衛生區、鍛煉區，還配有太空廚房及就餐區。在設計上最大程度考慮到私密性和便利性，極大地提高了航天員的太空生活質量。

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此外，太空人也能夠享受獨立的睡眠區，確保睡覺不受干擾。雖然依然要把自己「裝進睡袋」，但已經實現了從「站睡」到「躺睡」的變革。

【神舟十二號】美賀中國人踏進入自己太空站 趙立堅感謝（第二版）

【神舟十二號】太空人進入核心艙 中國人首次踏入自己太空站

睡得好 也能洗澡

除了獨立的睡眠區能夠讓航天員更放鬆，享受相對高質量的睡眠，太空人也可以在艙內洗澡清潔。

雖然不能享受和地球上一樣的淋浴和泡澡，但每個人都能夠在一個「包裹式淋浴間」裡，手持噴槍，把自己擦拭乾淨，最大程度上解決了個人衛生問題。

滿足了基本生活需求後，三名入住太空站的「新住戶」就開始著手安裝無線WiFi設備。屆時，太空人可以和地面人員、甚至是他們的家人，進行順暢溝通和視頻通話。

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太空生活也可以很智能

隨著10 多年來中國無線通信和互聯網技術的不斷飛躍，設計師在之前的總體設計方案上不斷升級，採用全新的信息技術，讓太空站有了「移動WiFi」，創造出一個智能家居生活空間。

在中太空站運行中，太空人大多數時間都帶著骨傳導耳機，艙內的 WiFi 可以方便他們在站上各個艙段相互通話，而且他們在任何位置上也都可以與地面連線。而且設計師也預留一條私密語音通道給太空人，他們可以在這里和家人打電話，分享自己在太空生活的心情。

此外，設計師也給每個太空人準備了一個手持終端，他們可以根據個人需求通過App 調節艙內照明環境，睡眠模式、工作模式、運動模式等。

據了解，太空站建造和運營的每分每秒，都有地面工作人員密切關注。不僅如此，地面還有一個和天上一模一樣的空間站，就是為了確保在遇到突發情況時，地面人員能夠根據模擬空間站的實際情況，給太空中的航天員提供強有力的地面支持。

責任編輯：易燕丹

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