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路透社：中國將禁假日補習 降家庭成本催谷生育率

社會熱點 17:44 2021/06/18

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路透社報道，中國將試行禁止學童在假日補習，目的是減輕學童壓力，並通過降低家庭生活成本來提高出生率。相關的整頓補習行業新規最快7月實施。

路透社16日的報道引述4名消息人士說，新規將在北京、上海等9個大城市或省份試行，禁止寒暑假期間的線上和線下補習，最早可能下周公布並在下個月生效。

這個新規內容比預期還要嚴格，知情者說，可能會使課後補習類公司的年收入減少多達70%至80%。

新規比預期更嚴格 補習業恐收入大減七至八成

此改革方案是針對從幼兒園到12年級學生的教育培訓市場，這一行業近年來發展迅速。

報導引用中國教育學會的最新資料，2016年，中國超過75%的幼兒園階段至中學生參加了課外輔導班，坊間證據顯示，這一比例有所上升。

中國經濟臨人口危機 出生率創建國70年來最低

【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點

中國小學生課業負擔之重除了讓家長焦慮，也引起高層重視。

根據新華社，5月21日，中國國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會會議，審議通過了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，被稱為「雙減」政策。

報道首次將「減負」政策與提高出生率掛鉤

這份意見提到了中小學生負擔太重，校外培訓機構無序發展，「校內減負、校外增負」現象突出，並指出要全面規範管理校外培訓機構。

中國已陸續展開對補教機構的整頓，但路透的報導首次將相關的減輕教育負擔政策和提高出生率連結。

中國在5月31日才宣布將計劃生育政策放寬為3孩政策，並表示要實施支持的配套措施，其中提到降低家庭教育開支。

【大灣區報告】教育部：香港宜將普通話教育融入考評 賦簡體字法律地位（第二版）

清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

責任編輯：李冰琪

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