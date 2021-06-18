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國安部副部長董經緯談反間諜：要抓內奸和幕後金主

國情動向 18:19 2021/06/18

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國家安全部副部長董經緯周五（18日）主持召開座談會，學習貫徹今年4月26日起施行的《反間諜安全防範工作規定》，就做好反奸防諜工作作出部署。

中央政法委微信公號長安劍刊出的報道中，座談會指出，黨中央高度重視國家安全工作，對反間諜工作作出一系列重要決策部署。作為反間諜工作主管機關，國家安全部製定出台規定，是依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動的現實需要，有利於進一步壓實反間諜安全防範責任，更好地組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。

座談會強調，做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」。當前，境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇；特別是個別人員甘當「內奸」，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當「幕後金主」，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。

座談會指，這些「內奸」和「幕後金主」，嚴重危害國家政治安全，終將被釘在歷史的恥辱柱上。國家安全機關要堅持總體國家安全觀，以貫徹落實規定為契機，深入開展反奸防諜各項工作，堅定不移維護國家安全。

國家安全部公布規定 將建立反間諜安全防範重點單位名錄 

【台海局勢】國台辦：破數百宗台諜案 涉國安不公開審訊

責任編輯：鄧國強

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