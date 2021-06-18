意大利政治人物新疆議題撐中國 趙立堅表讚賞

意大利《共和國報（La Repubblica）》報道，意大利參議院外事委員會主席佩特羅切利在接受採訪時表示，他不認爲新疆存在「民族迫害」和「種族滅絕」。中國外交部周五（18日）舉行例行記者會時，發言人趙立堅答問回應，稱許意國政治人物的涉疆正義之聲，說「少數反華勢力的污蔑抹黑，正被無情戳破」。

佩特羅切利在採訪中指出，批評一個被十多億人所選擇的社會主義制度是不正確的。他不相信新疆存在「種族滅絕」，更沒有所謂數百萬婦女被絕育和「民族清洗」。他希望率領一個議會代表團訪問新疆，讓代表團的每一個人都通過親眼所見來作出評判。

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趙立堅在例行記者會答問說，注意到有關報道，讚賞意大利參議院外事委員會主席勇敢發出這樣的客觀真實正義之聲。

趙讚：這樣的正義之聲

趙指，當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦。新疆各族人民過著安定祥和的幸福生活，享受著前所未有的權利和尊嚴。這是任何不帶偏見的人都有目共睹的事實。少數反華勢力基於謠言謊言對新疆的污蔑抹黑就如同泡沫，正在被事實和真相以及國際有識之士無情戳破。

趙立堅指出，一段時間以來，國際上關於新疆的客觀公正聲音越來越多。美國獨立新聞網站「灰色地帶（A Grey Area ）」、「世界報業辛迪加（Project Syndicate）」網站、美獨立網站 Counterpunch，澳洲、巴西、新加坡、瑞典等國媒體及香港《南華早報》，還有挪威弗洛恩市前市長、法國作家維瓦斯等紛紛刊文著書，指出所謂新疆「強迫勞動」「種族滅絕」的說法毫無依據，披露美國等西方國家在反恐問題上的雙重標準和「以疆制華」的地緣政治陰謀。

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趙立堅說，就在上個月，來自非洲、拉美和加勒比地區49個國家和非盟的50多位駐華大使和高級外交官赴新疆參訪，他們由衷贊歎們新疆展現出的經濟跨越發展、社會和諧穩定、民族安定團結、宗教信仰自由、文化蓬勃發展的大好局面。他們表示充分理解支持中國政府在新疆爲反恐和去極端化鬥爭所做努力，積極評價教培中心發揮的重要作用。

趙立堅強調，「關於新疆的事實和真相就擺在那裏，絕不是少數反華勢力重複幾個謊言、導演幾出鬧劇就能輕易掩蓋的。」中方歡迎秉持公正、客觀立場的外國各界人士到新疆去走一走，看一看，了解一個真實的新疆。「我們相信，在事實面前，反華勢力炮製的各種謊言和虛假信息必將不攻自破」。

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責任編輯：鄧國強

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