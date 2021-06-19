  • 31°C
香港時間 : 2021619日 (六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廣東疫情】穗深等4市增6宗本土病例 東莞250萬人強檢（第二版）

社會熱點 11:59 2021/06/19

分享：

廣東省過去一日新增6宗本土病例，廣州、深圳各2宗，佛山、東莞1宗，多個區域調高風險級別。深圳寶安機場有2人感染印度的Delta變種變毒，航班升降據報繼續受影響；東莞城市候機樓今日（19日）起停飛往返深圳、廣州的航班，未有恢復日期。東莞亦展開全民檢測，涉5個街道、約250萬名居民。

（新增深圳機場疫情動向）

各地收緊防控措施，東莞經東城、南城、萬江、麻涌的4條高速公路只進不出，13處疑似病例有活動軌蹟的重點區域，即日採取封閉管理措施，封閉出入口，居民足不出戶。有關封閉管理區域周邊2公里左右範圍內的住宅和屋苑，均列為封控區管控，居民同樣只進不出，待完成核酸檢測才考慮變改管控措施。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運，所有進入機場工作區域包括航站樓、航空公司基地、貨運經營庫區等區域的人員，須出示48小時有效核酸檢測陰性證明；關閉所有航站樓內所有商舖，即時展開第三次核酸篩查。56名與病人接觸的人士就地或居家隔離，排查後者所乘坐的交通工具立即停止使用

航班動態App「航班管家」顯示，今日上午11時，寶安機場累計出港總量56架次，出港不正常航班347架次（取消），延誤10架次。累計進港總量50架次，進港不正常航班124架次，延誤4架次。有指機場昨日（18日）取消航班近500架次，但機場方面否認，並稱運行未受到嚴重影響。

內地微博上流傳消息指，機場店鋪基本上已全面關門，客服電話也打不通。最近幾日從該機場出發的旅客，部分已被要求補做檢測。

【廣州疫情】廣州本土「清零」一日即斷纜 國航深圳南非航班因疫「熔斷」

【廣州疫情】疫下華南港口擁堵 運費急升外貿企業承壓

廣州疫情呈新特點 專家指重型及危重患者比例偏高

責任編輯：陳建錫
 

傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 機場 佛山 東莞 廣州 印度 廣東省

下一篇文章

【神舟十二號】揭秘太空人生活 太空站可以淋浴還有WiFi？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事