【廣東疫情】穗深等4市增6宗本土病例 東莞250萬人強檢（第二版）

廣東省過去一日新增6宗本土病例，廣州、深圳各2宗，佛山、東莞1宗，多個區域調高風險級別。深圳寶安機場有2人感染印度的Delta變種變毒，航班升降據報繼續受影響；東莞 城市候機樓今日（19日）起停飛往返深圳、廣州的航班，未有恢復日期。東莞亦展開全民檢測，涉5個街道、約250萬名居民。

（新增深圳機場疫情動向）

各地收緊防控措施，東莞經東城、南城、萬江、麻涌的4條高速公路只進不出，13處疑似病例有活動軌蹟的重點區域，即日採取封閉管理措施，封閉出入口，居民足不出戶。有關 封閉管理區域周邊2公里左右範圍內的住宅和屋苑，均列為封控區管控，居民同樣只進不出，待完成核酸檢測才考慮變改管控措施。

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深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運，所有進入機場工作區域包括航站樓、航空公司基地、貨運經營庫區等區域的人員，須出示48小時有效核酸檢測陰性證明；關閉所有航站樓內所有商舖，即時展開第三次核酸篩查。56名與病人接觸的人士就地或居家隔離，排查後者所乘坐的交通工具，立即停止使用。

航班動態App「 航班管家」顯示，今日上午11時， 寶安機場 累計出港總量56架次，出港不正常航班347架次（取消），延誤10架次。累計進港總量50架次，進港不正常航班124架次，延誤4架次。 有指機場昨日（18日）取消航班近500架次，但機場方面否認，並稱運行未受到嚴重影響。

內地微博上流傳消息指，機場店鋪基本上已全面關門， 客服電話也打不通。最近幾日從該機場出發的旅客，部分已被要求補做檢測。

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責任編輯：陳建錫

