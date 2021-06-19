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拜登成功拉攏歐洲組「遏華陣線」？ 德媒不太認同

國情動向 12:27 2021/06/19

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美國總統拜登歐洲之行，被視為實現聯歐抗中戰略的重要一步。一些德國媒體卻認為，在如何應對中國的問題上，歐洲國家有自己的考慮，且特朗普時期的歐美關係撕裂也未曾完全修補，歐盟未必要會唯美國馬首是瞻。美國把民主自由面臨的各種威脅全歸咎中國崛起，本身就是種自欺欺人的理由。

《時代週報》（Die Zeit）評論指，北約領袖峰會後的聯合公報猶如這次拜登歐洲行的成績單，「中國」一詞出現高達10次，前所未見。美國在北約峰會聲明促成用強硬文字應對中國，歐洲雖順遂華府心意，但透露出不情願。像法國總統馬克龍雖支持聲明，但也強調北約不應淪為太平洋聯盟。

評論指出北約也許需要新對手，但找上中國恐不適合。與中國的衝突，究竟屬既有國際體系下的爭端，還是民主與威權模式間的體制衝突，歐洲採前者，而美國採後者。如今北約被美國拉入戰局，西方國家在外交政策上須對此公開釐清，而非一如既往般妥協了事。重要的是，北約自身就不是完美的民主聯盟，單是保護東歐免於俄羅斯恫嚇就夠讓其焦頭爛額，波蘭與波羅的海國家也不願北約分心去應對中國，擔心盟國防衛與嚇阻的面向走調，抗中顯非北約的任務。

G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡

北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事

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《商務日報》（Handelsblatt）評論指，拜登建立聯盟抗中的做法，不符歐洲的利益。這次G7峰會對外傳遞一種「西方回來了」的訊息，但峰會上盼喚起世人1990年代西方榮景的做法已不合時宜。西方民主政體普遍經濟不振，動能已不如其他地區。拜登展現毫不妥協，對歐洲盟友而言本身就有風險。

歐盟比美國更加倚賴中國市場，它的難處在於一方面要靠美國施壓中國改善貿易不公，卻又不希望與中國撕破臉，尤其德國，如與中國決裂，損失會比美國更大。這使得歐美間固然有許多共同利益，但無法事事一致。此外，過去4年以來，特朗普政府給予歐洲「不可靠」的感覺仍餘悸猶存，加上美國民主光環褪色，今年1月6日國會被佔陰影、已然兩極化的美國，可能很快又選出「特朗普二號」，甚至他本人捲土重來，這些不是拜登的感性言詞能夠釋疑。

評論還指，美國國內的危機仍深，對外要處理如何與中國共處的問題，恐使華府自身也未必可預測，也讓歐洲有更多理由走自己的路。

拜登謀安撫普京專心應對中國 如意算盤未必打響

拜登矯正記者：我同習近平彼此了解  但不是老朋友

責任編輯：陳建錫

地緣政治 中國市場 外交 國防 經濟 北約 波羅的海 太平洋 東歐 拜登

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