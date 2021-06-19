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外媒：中國擬2025年全面開放生育 先在東北實行

社會熱點 14:26 2021/06/19

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《華爾街日報》引述消息人士指，中國正研究進一步放寬生育，並討論在2025年完全取消限制的可能性，以解決經濟增長放緩、人口結構老化等迫切問題。有關政策可能在經濟、出生率都處於低迷的東北地區實施，再推行至全國。但領導層仍然擔心，一旦農村家庭的生育率急增，將加劇部分地區的經濟問題。

報道指，中國的人口普查顯示，這個全球人口最多的國家正處於人口歷史性衰退的邊緣。一篇在國際權威醫學雜誌《刺針》(The Lancet）刊登的論文指，至本世紀末，中國人口將從目前14.1億跌至7.3億。中共總書記習近平上月向黨內領導層表示，人口年齡是維護國家安全的重要舉措，要求積極應對該挑戰。

【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機

【中國樓市】「人口增速放緩不需太多房子」 樓市會降溫嗎

雖然部分專家指，人口減少並非一定是壞事，但如果沒有足夠的勞力支持不斷增加的退休人口，可能會在接下來的幾十年裡內拖累中國的經濟發展。

被視為「鐵鏽地帶」的東三省，1950年代幫助啟動了中國的工業化，但在1990年代受到中國向市場經濟轉變的嚴重打擊，過去10年裡，東三省人口下降了1.2%。當地政府已暗示，可能率先取消所有剩餘的生育限制措施。一些地區更率先採取更為積極的政策，像黑龍江18個城市早在2016年已允許三孩。

官方憂開放生育令農村返貧

消息人士指，北京擔心全面開放生育，將加劇部分地區的經濟問題

報道亦指，領導層擔心全面放開生育，可能令一些在政府剛擺脫了極端貧困的地區返貧。而自1980年以來，計劃生育一直是中國的重要政策，該政策逐漸深入人心的同時，開始在進入育齡這一代人中形成一種心態，讓他們不太願意生兒育女，這助推中國的出生率降至數十年來的最低水平。

北京大學人口研究所教授穆光宗則指，在實施計劃生育政策的情況下，無論允許生幾個孩子，中國人自主生育權利的事情並沒有解決。

【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議

【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點

責任編輯：陳建錫

生育 人口 經濟 習近平 中國共產黨 人口普查 中國

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