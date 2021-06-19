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中國科學家令公鼠懷孕生了10胎 過程很複雜

社會熱點 17:58 2021/06/19

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在自然界中，雄性孕育後代是極罕見的現象。中國科學家近日成功通過子宮移植的方式令雄性老鼠懷孕，並以剖腹產助其生下10隻幼鼠，並發育到成年。該項實驗據報是全球首次，成功率極低，僅有3.68%，研究論文預定在生物學預印本資料庫bioRxiv上發表。

實驗由海軍醫科大學海軍醫學院的團隊負責，過程中，研究人員將雌性和雄性老鼠背靠背地連接在一起，使兩者成為連體狀態，能夠共享血液。然後再將另一隻雌鼠的子宮移植到連體雄鼠體內。最後，研究人員將發育初始胚胎植入到雄性子宮內，以及與雄性相連的雌鼠的原生子宮。

研究人員將雌性和雄性老鼠連接一起，使牠們共享血液

之所以將兩隻老鼠變成連體兒，是為了讓雄鼠體內的胚胎也可以在共享的「妊娠血液」下發育。研究人員解釋，為了提高試驗的成功率，他們共納入了46對雌連連體老鼠，將562個胚胎移植到雌性，280個胚胎移植到雄性體內。經過21.5天妊娠期後，雄鼠的子宮內有27個胚胎發育正常。通過剖腹產，順利誕下10隻發育良好的幼鼠，牠們都具備「功能性繁殖能力」，且根據組織學檢查，其心、肺、肝、腎、腦、睾丸、卵巢或子宮也沒有明顯的異常。

論文指出：「據我們所知，雄性哺乳動物從未有過報告懷孕的先例……這項實驗可能對生殖生物學產生深遠影響。」但在網絡上，對該實驗的看法就褒貶不一。

責任編輯：陳建錫

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