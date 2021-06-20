【廣東疫情】深圳強力防疫  員工拒檢測可被禁上班且無工資

廣東周六（19日）無新增新冠肺炎本土個案，但防疫未鬆懈。深圳人力資源和社會保障局（人社局）周日（20日）公布疫情期間勞動關係規定，明確表示如果員工無正當理由、拒不進行新冠病毒核酸檢測，僱主可拒絕其上班，並且毋無需支付該期間工資。

深圳市人社局指出，根據有關疫情期間勞動關係的規定，用人單位（資方）如遇勞動者（勞方）無正當理由、卻拒不進行新冠病毒核酸檢測，應向勞方做好相關政策解釋工作。

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如勞方若堅持拒不配合，資方可拒絕其上班，勞方停工期間視為其個人原因導致，可作事假處理，資方無需支付該期間工資。

深圳人社局又指，勞方如因配合政府實施隔離措施、又或其他緊急措施，導致不能提供正常勞動，勞方要求資方按正常工作時間工資支付，應予支持；相反，勞方如不遵守政府疫情防控規定，導致被隔離治療或醫學觀察，勞方請求該期間工資報酬的，則不予支持。

勞方配合防疫限制不能上班 資方不能炒人

深圳人社局又表示，對依法實行隔離治療或醫學觀察的新冠肺炎患者、病原攜帶者、疑似病人、密切接觸者，及因政府實施隔離措施或採取其他緊急措施，導致不能提供正常勞動的勞動者，企業不得因此與其解除勞動合同。

國家衛健委公布，內地周六（19日）新增23宗新型冠狀病毒確診病例，均為境外輸入病例（廣東12宗、雲南4宗、上海3宗、浙江2宗、福建1宗、四川1宗），累計91,587宗確診病例；無新增死亡病例，維持累計4636宗。

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責任編輯：鄧國強

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