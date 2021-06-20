楊利偉：中國太空人有自己英文名詞Taikonaut 不叫Astronaut（第二版）

神舟十二號升空、3名大空人進入天和號，標誌中國太空站核心艙啟用之際，中國青年報微信公號報道，中國太空人已經有自己專屬的英語專有名詞「Taikonaut」。日前歐洲太空總署致賀中國國家航天局成功發射神舟12號載人太空船文中，也用了「Taikonaut」。

（新增6至8段法國太空人致賀）

北京大學周五（18日）舉辦「把青春華章寫在祖國大地上」網絡主題宣傳和互動引導活動，於啟動儀式上，剛剛從神舟12號發射現場趕來、中國首名升空的太空人楊利偉表示，「大家還記得，國際上管太空人叫Astronaut，但我們成功創造了一個新的詞，把中國的太空人叫Taikonaut」。

楊利偉：歐洲致賀中國也用Taikonaut

據了解，詞根「Taiko」出自「太空」的漢語拼音，目前該詞也被牛津詞典收錄，意思為Chinese Astronaut（中國太空人）。

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實際上，作為僅有的3個獨立載人航天國家，美國、俄羅斯和中國「太空人」的稱呼，各不相同。美國或其他國家的太空人名稱一般是「Astronauts」，俄羅斯（或前蘇聯）太空人被稱為「Cosmonauts」，這個詞源自於俄語中的「宇宙」一詞。

隨著中國航天事業的發展，外媒也逐漸開始使用「Taikonauts」來稱呼中國。

法國太空人讚賞中國成就：太空人口增43%

另外，中國3名太空人順利進駐天和核心艙後，正在國際空間站執行任務的法國太空人托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesquet）18日發推特（Twitter）成讚中國太空科技成就。他寫道，「隨太空飛行是一項不可思議的成就，我能想像他們仨從軌道欣賞他們首都北京和天津景色的樣子」，佩斯凱並附上了一張從太空站遠望地球的夜景圖。

環球網報道，佩斯凱等4名航天員今年4月23日從美國佛羅里達州肯尼迪航天中心乘坐SpaceX飛船出發，前往國際太空站執行為期六個月的「阿爾法」任務。這是他第二次前往國際太空站，並將擔任一個月站長。這也是歐洲太空人首次擔任這一職務。

目前國際太空站共有7名太空人：美國3人、俄羅斯2人、法國1人、日本1人。因此，佩斯凱稱，隨著中國將三名太空人送去他們的太空站，「太空人口本周增加了43%」。

▲ 正在國際空間站執行任務的法國太空人托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesquet）18日發推特（Twitter）成讚中國太空科技成就。

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責任編輯：鄧國強

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