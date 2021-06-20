【中國太空站】57歲聶海勝征空前染黑髮 楊利偉曝「老將」秘辛

中國太空站核心艙啟用之際，中國首名升空太空人楊利偉，曝光太空人的種種秘辛。其中今次再領隊執行任務的聶海勝，已年屆57歲，他在征空前曾把灰白髮鬢染黑，讓自己顯得精神一些。

北京大學上周五（18日）舉辦「把青春華章寫在祖國大地上」網絡主題宣傳和互動引導活動，於啟動儀式上，剛剛從神舟12號發射現場趕來、中國首名升空的太空人楊利偉表，透露了今次征空3名太空人的許多故事。

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楊利偉稱，「這一次3位太空人又去執行任務，我非常激動，同時也替他們感到壓力。入艙之後他們的任務非常多，光螺絲就要卸1000多個」。

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他又指，由於神舟十二號太空人的平均年齡已經超過50歲了。其中，「聶海勝已經57歲了，出征之前，為了讓自己顯得精神一些，他還把鬢角的白髮染黑了」。

當楊利偉回憶起聶海勝過去執行任務離家時的一幕，讓不少網民感動：

我記得在神舟6號（2005年）飛行前，海勝回家去看望他的母親，母親因為腦出血已經癱瘓在床了。當時，海勝的弟弟曾經說過這樣一句話：哥哥你去放心去飛，我們倆一個盡忠另一個盡孝。

提起劉伯明，楊利偉說：「伯明在備戰神舟7號（2008年）的時候母親去世了，家人為了不影響他的訓練沒有告訴他」。

楊利偉說，「我們的太空人默默堅持著自己的初心，也踐行著加入隊伍時所做的誓言。我們選擇的不僅僅是一個職業，更多的是一份責任」。

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責任編輯：鄧國強

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