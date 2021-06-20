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【新冠疫苗】內地新冠疫苗接種破10億 新華社：仍需努力

社會熱點 17:14 2021/06/20

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國家衛健委周日（20日）宣布，中國內地累計接種新冠肺炎疫苗數量於昨天（19日）突破10億大關，共10億1048.9萬劑次。

內地2020年底開始以緊急授權名義核准新冠疫苗上市，但在此之前已開始為民眾接種，來源均為國藥集團或科興生技生產的疫苗。

民眾接種意願一開始並不踴躍，直到今年3月27日才突破1億劑次，以後傳出官方推出一些誘因等措施，才於4月22日突破2億劑。

【科興疫苗】尚有隱藏潛力？科興董事長：打3針抗體升20倍（第二版）

【科興疫苗】緊急使用年齡範圍擴大 3歲以上可打科興

至在部分地區出現疫情、特別是廣東珠三角地區疫情擴大一級，5月起接種速度明顯加快，5月7日即突破3億劑次，5月28日更迅速超過6億劑次；進入6月接種速度持續加快，6月14日即突破9億劑次。

國家衛健委副主任：國產疫苗具良好安全性

與此同時，官方在一些地區調整策略，要求各地自6月10日至30日暫緩接種第1劑，優先讓已接種第1劑達28天者接種第2劑。但目前本土疫情尚未平息的珠三角民眾普遍反映，這段時間很難預約到疫苗接種。

中國官方宣傳疫苗接種。

新華社發出題為「十億來之不易，你我仍需努力」的文章，引述國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新指出：

國內大規模接種充分顯示，我國疫苗具有良好的安全性，一般反應、異常反應發生率均低於2019年我國常規接種的各類疫苗平均報告水平，預計到今年年底前，完成至少70%的目標人群接種。

【新冠疫苗】中國「疫苗護照」認受性廣 到這些國家可免隔離

【新冠疫苗】衞健委料年底7成人接種 指現有疫苗可控現有病毒變異

責任編輯：李冰琪

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