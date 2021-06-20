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解放軍罕曝驅逐外機畫面  機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）

國情動向 18:10 2021/06/20

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中美在台灣、南海地緣政治角力升級之際，中央電視台近日公開解放軍戰機驅逐外機的畫面。執行任務的解放軍飛行員事後受訪表示，「如果開幹（意即戰鬥），那我就幹！飛行員時刻做好這個準備，就等著槍響的那一天，沒什麼可猶豫的！」

報道提到，2020年5月下旬，南部戰區空軍航空兵某旅剛進駐某沿海一線機場，突然收到上級通報，發現有外軍機抵近偵察，飛行一大隊大隊長盧賡立即駕駛戰機，率機隊升空應對。

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美軍C-17飛台後  解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」  （多圖，有片）

畫面中可發現，戰機升空後，盧賡透過廣播，以中英雙語向對方戰機發出警告，「我是中國空軍注意，你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身份和飛行目的」。

報道指出，第一次警告後，對方戰機仍不斷逼近，盧賡於是通知僚機持續進行跟蹤監視、拍照取證，自己則駕機至有利攻擊位置，鎖定目標作出攻擊動作，成功壓迫對方戰機撤離。

盧賡事後受訪表示，「如果開幹，那我就幹！飛行員時刻做好這個準備，就等著槍響的那一天，沒什麼可猶豫的！」

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責任編輯：鄧國強

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