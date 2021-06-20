解放軍罕曝驅逐外機畫面  機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）

中美在台灣、南海地緣政治角力升級之際，中央電視台近日公開解放軍戰機驅逐外機的畫面。執行任務的解放軍飛行員事後受訪表示，「如果開幹（意即戰鬥），那我就幹！飛行員時刻做好這個準備，就等著槍響的那一天，沒什麼可猶豫的！」

報道提到，2020年5月下旬，南部戰區空軍航空兵某旅剛進駐某沿海一線機場，突然收到上級通報，發現有外軍機抵近偵察，飛行一大隊大隊長盧賡立即駕駛戰機，率機隊升空應對。

解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨

美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）

畫面中可發現，戰機升空後，盧賡透過廣播，以中英雙語向對方戰機發出警告，「我是中國空軍注意，你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身份和飛行目的」。

報道指出，第一次警告後，對方戰機仍不斷逼近，盧賡於是通知僚機持續進行跟蹤監視、拍照取證，自己則駕機至有利攻擊位置，鎖定目標作出攻擊動作，成功壓迫對方戰機撤離。

盧賡事後受訪表示，「如果開幹，那我就幹！飛行員時刻做好這個準備，就等著槍響的那一天，沒什麼可猶豫的！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊

解放軍對台前線演練搶灘 2分38秒影片曬肌肉（多圖，有片）

解放軍075兩棲艦罕曝演練 被稱奪島利器（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解