黃安說「神舟發射，我注射」 盤點台灣藝人赴大陸打疫苗（多圖）

台灣今新增107宗本土新冠病毒確診個案，再多11人死亡，另外有兩宗輸入案例。疫情持續，但疫苗供應量仍舊不足。就此，不少台灣民眾選擇到大陸接種疫苗，當中亦不乏明星藝人。其中至少包括蕭敬騰、孟庭葦、潘美辰等，而黃安接種後更在社交媒體留言：神舟發射，我注射。

由於防疫規定，台灣人只能選擇北京、上海、廈門、成都四大口岸入境。目前上海入境隔離要求為「14+7」（即14日集中隔離，再加7日居家隔離），限制相對寬鬆，航班數量又多，成為台灣人赴陸的首選口岸。

6.2萬人在陸台胞接種疫苗

大陸國台辦發言人馬曉光表示，4月中旬以來，各地按照同等待遇原則，陸續啟動在大陸居住台胞的新冠疫苗接種工作。 根據不完全統計，截至5月31日，已有6.2萬名在大陸的台胞，在自願和知情同意前提下接種疫苗，充分說明他們信賴大陸疫苗安全、有效。

自本月初以來，也有許多台灣歌手、藝人透過社交媒體，宣佈自己已經在大陸接種疫苗的消息。最早在6月2日就有消息透露，歌手蕭敬騰在上海某醫院施打第一針國產疫苗，隨後他與醫護人員的合照便被曝光；而6月4日，歌手潘美辰也曾貼出接種疫苗的視頻，並盛讚護士姐姐「手法專業，注射過程中一點都不痛，沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用」。

潘美辰赴大陸打新冠疫苗 讚那裡醫師好專業（有片，多圖）

台灣演藝界多人赴陸打疫苗

至於歌手温嵐、藝人孟庭葦也分別於8日、9日在微博分享打疫苗的情況。溫嵐稱「剛把住所解決好，馬上來打疫苗。防疫靠大家！」；孟庭葦則表示打疫苗時一點不疼，沒有任何不良反應，並發文寫道「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」。隨後，「小虎隊」成員陳志朋、演員王耀慶、歌手潘美辰等也紛紛在社交平台宣佈，已經在大陸順利接種疫苗。

而今日台灣知名藝人黃安也在微博透露，自己已接種大陸的科興疫苗。他發布貼文寫道「神舟發射，我注射！太得瑟啦！感謝祖國！」，並曬出自己打疫苗的短視頻。

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台灣疫苗供不應求，馬英九前總統辦公室18日表示，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍呼籲蔡英文與政府應正式宣佈，不禁止台灣民眾到中國或國外施打疫苗，再必要時提供協助。以及同意金門、連江透過小三通打疫苗，從而加速達成臺灣群體免疫目標。

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250萬劑莫德納疫苗今抵台

台灣現主要以施打英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗為主，據台灣中時新聞網報導，自15日開放接種以來，截至20日，全台已傳出62人猝死。但死因是否與接種疫苗直接相關，仍有待釐清。

而美國政府捐贈的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗則將於今（20日）傍晚，由華航專機運抵台灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠接種計畫所列優先對象進行接種。

責任編輯：易燕丹

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