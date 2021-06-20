深圳海陸空全面防疫 持48小時內核酸陰性證明方可出省

廣東新冠疫情持續，周六（19日）無新增本土確診，周五（18日）則有6宗，深圳機場餐廳一員工檢出攜帶Delta變異株。深圳市要求，所有從深圳機場、火車站、汽車站、客運碼頭等交通站場出省者，須持48小時內核酸檢測陰性證明。此舉即是從海陸空三方面加強防疫。

深圳嚴防疫情對外輸出

廣東省18日有6宗本土確診，其中深圳報告2宗。確診的二人分別為居住在東莞市的南山區後海航天科技廣場A座某公司員工蕭某、深圳市寶安國際機場某餐廳員工朱某。蕭某曾在6月15日在深圳機場搭機場大巴返回東莞家中。其妻李某於18日在東莞市確診。

經基因測序，蕭某和朱某攜帶的病毒均為Delta變異株（B.1.617.2），與機場早前另外3名入境旅客源頭相同，初步判斷為境外輸入關聯疫情。

綜合內媒報道，深圳機場已對風險區域進行封閉管理，並關閉航站樓內所有商舖，對航站樓、地面交通中心開展全方位、大規模消殺。蕭某的工作場所已進行封閉管理，朱某工作的寶安國際機場5.63萬名員工開展全員核酸檢測，結果均為陰性。

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因應防控需要，廣東多地嚴格規定出省要求。在深圳，機場碼頭、蛇口郵輪中心相關航綫臨時停航；機場汽車站跨市客運綫路暫停營運。自19日中午13時起，所有進入深圳機場航站樓的人員須持48小時內陰性證明。到達旅客只需出示健康碼。截至19日12時，累計勸返不符合防疫政策要求人員9,631人，嚴防疫情對外輸出。

另外，自6月20日0時起，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深出省的旅客，須出具健康碼綠碼及48小時內陰性證明。

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在東莞，離莞出省須持48小時內核酸檢測陰性證明；在肇慶，肇慶鐵路場站、汽車客運站對所有出入站（場）旅客實施健康碼、行程經歷（行程卡）和核酸檢測證明查驗，14天內有廣州、深圳、佛山、東莞旅居史的出發離粵旅客要有48小時核酸檢測陰性證明；14天內有省內其他地市（含本地）旅居史的出發離粵旅客要有72小時核酸檢測陰性證明。

揭陽還要求，自潮汕機場乘機離粵跨省旅客須出具健康碼綠碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

責任編輯：尹航

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