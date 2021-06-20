  • 31°C
香港時間 : 2021620日 (日) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建黨百年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？（多圖）

國情動向 19:48 2021/06/20

分享：

【建黨百年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？

中國共產黨建黨100周年前夕，中央軍委正式布國產隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。報道指，該大隊所在部隊的前身，是中國共產黨締造的第一支空中作戰力量，過去曾在抗美援朝空戰和國土防空作戰中，取得擊落擊傷敵機92架的輝煌戰績。

央視報道，解放軍空軍新聞發言人表示，中央軍委授予「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號的空軍航空兵某旅飛行一大隊，在練兵備戰中，首次有殲-20戰機參與。

解放軍罕曝驅逐外機畫面  機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）

解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨

報道指，「空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的這支英雄飛行大隊，將會更好地提升新時代打贏能力、履行新時代使命任務」。

東北老航校曾培訓出出色戰機機師

「強軍先鋒飛行大隊」所在部隊的前身，是中國共產黨締造的第一支空中作戰力量。他們的第一代飛行員，從中共創辦的第一所航空學校——東北老航校出身、並走上戰場。

報道指，「強軍先鋒飛行大隊」在「抗美援朝」空戰和國土防空作戰中，表現出色，取得擊落擊傷敵機92架輝煌戰績，開創了新中國空戰史上多個首次。

解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

美軍C-17飛台後  解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」  （多圖，有片）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

而公開資料顯示，殲-20在2018年開始列裝空軍作戰部隊，但當時僅限於列裝空軍某先行試訓單位。緊接著解放軍空軍在2019年7月宣布，前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅，成為第一個整建置換裝五代機的作戰旅，該部隊歷史上曾經擊落擊傷敵機59架。

內地專家：展示捍衛國家主權、安全決心

解放軍空軍有關部門負責人表示，殲-20先後列陣「王海大隊」和「強軍先鋒飛行大隊」等英雄部隊，將進一步提升空軍綜合作戰能力。

內地軍事專家王明志也指出，英雄部隊一定要發揮尖刀作用，「他們在戰爭年代直面強敵對手，打出了國威和軍威。在新時代，他們在捍衛國家主權、安全和發展利益方面也有突出的表現」。

美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
今日
解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
2021/06/16
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母
2021/06/10
解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
2021/06/09
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

你可能感興趣

解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
今日 18:10
解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
12:47 2021/06/16
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
20:33 2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
國防 軍事科技 軍事演習 政治 軍事 機師 地緣政治 中國共產黨 戰爭 空軍

下一篇文章

解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？