【建黨百年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？（多圖）

▲ 【建黨百年】殲-20入列「紅色精銳」大隊 黨慶前釋政治訊號？

中國共產黨建黨100周年前夕，中央軍委正式布國產隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。報道指，該大隊所在部隊的前身，是中國共產黨締造的第一支空中作戰力量，過去曾在抗美援朝空戰和國土防空作戰中，取得擊落擊傷敵機92架的輝煌戰績。

央視報道，解放軍空軍新聞發言人表示，中央軍委授予「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號的空軍航空兵某旅飛行一大隊，在練兵備戰中，首次有殲-20戰機參與。

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報道指，「空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的這支英雄飛行大隊，將會更好地提升新時代打贏能力、履行新時代使命任務」。

東北老航校曾培訓出出色戰機機師

「強軍先鋒飛行大隊」所在部隊的前身，是中國共產黨締造的第一支空中作戰力量。他們的第一代飛行員，從中共創辦的第一所航空學校——東北老航校出身、並走上戰場。

報道指，「強軍先鋒飛行大隊」在「抗美援朝」空戰和國土防空作戰中，表現出色，取得擊落擊傷敵機92架輝煌戰績，開創了新中國空戰史上多個首次。

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而公開資料顯示，殲-20在2018年開始列裝空軍作戰部隊，但當時僅限於列裝空軍某先行試訓單位。緊接著解放軍空軍在2019年7月宣布，前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅，成為第一個整建置換裝五代機的作戰旅，該部隊歷史上曾經擊落擊傷敵機59架。

內地專家：展示捍衛國家主權、安全決心

解放軍空軍有關部門負責人表示，殲-20先後列陣「王海大隊」和「強軍先鋒飛行大隊」等英雄部隊，將進一步提升空軍綜合作戰能力。

內地軍事專家王明志也指出，英雄部隊一定要發揮尖刀作用，「他們在戰爭年代直面強敵對手，打出了國威和軍威。在新時代，他們在捍衛國家主權、安全和發展利益方面也有突出的表現」。

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責任編輯：鄧國強

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