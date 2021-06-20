內地缺電蔓延至北方 2004年電荒噩夢恐重演？

由於持續的高溫炎熱，加上工業用電量暴增，有報道指，內地電荒正在蔓延，除廣東、廣西、雲南、貴州及海南南方五省外，浙江、江蘇、山東、安徽甚至內蒙古，都面臨用電緊張問題，要不同程度的拉閘限電。

綜合內地媒體報道，新冠疫情放緩，工廠相繼復工，加上近期天氣持續高溫南方五省的電力需求暴增，廣東、雲南出現電力供應緊張的問題。廣東電力很大部分依靠雲南的水力發電，但5月以來雲南天氣高溫少雨尚未入汛，原本可以送至廣東的電力都留在了雲南。

廣東5月開始，東莞、佛山、惠州、中山、潮州等各地實施不同的限電措施，例如「開六停一」、「開五停二」甚至「開三停四」，令工業用戶生產計劃大亂，很多要改在夜晚生產以配合錯峰用電。

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面對上述問題，企業為維持運作，要高價租柴油發電機自行發電，電價急升逾2倍。

報道指，雖然目前缺電問題未影響到生活用電，但對生產的「拉閘限電」聯想起2004年的大電荒。

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2004年內地出現廣泛缺電問題，電力缺口達到5,000萬千瓦，24個省要採取「拉閘限電」措施。

責任編輯：李冰琪

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