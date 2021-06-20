武漢病毒所入選科技成就獎 趙立堅：團隊應獲諾貝爾獎

新冠肺炎疫情全球肆虐後，外界對傳染病防控更重視。中國生物技術信息網官方微信通報，武漢病毒研究所入選2021年度中國科學院傑出科技成就獎，是進入總評的候選者。稍早前， 中國外交部發言人趙立堅更曾表示，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

中國科學院院網站公佈，武漢病毒研究所入選，這個研究團隊主要的科學貢獻為，完成了最為全面、系統的新冠肺炎病源學鑒定研究，項目成果為後續新冠病毒溯源、流行病學、致病機制等研究和藥物研發奠定了重要基礎和技術平台，為疫情防控提供了關鍵科技支撐。

美方不斷就新冠肺炎疫情議題針對中國之際，趙立堅17日主持外交部例行記者會時，答問表示，中國科學家最早發現新冠病毒基因序列，並不意味著武漢就是新冠病毒的源頭，更不能借此推斷出病毒是由中國科學家製造的。

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趙立堅強調:

如果說因為首先發表高品質病毒序列就，被扣上新冠源頭的罪名，最先發現愛滋病毒的蒙塔尼耶（Luc Montagnier）教授就應該是全球愛滋病的罪魁，而不是諾貝爾醫學獎獲得者；發現細菌的巴斯德（Louis Pasteur）先生就應該為全球致病細菌負責了。

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及後，趙立堅更表示：

相比之下，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

此外，他亦指出美國一些人，無視中國及世界衛生組織（WHO）聯合專家組的溯源研究報告，大肆鼓譟新冠病毒實驗室泄漏論，將溯源政治化，「這是對以世衛為主導的溯源研究的極大冒犯，是對科學家和科學精神的嚴重褻瀆，是對國際社會團結抗疫努力的重大破壞。」

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責任編輯：易燕丹

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