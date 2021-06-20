「每年少賺10萬」 字節跳動1/3員工不支持取消「大小周」

內地互聯網公司加班風氣盛行，996（朝9晚9，每周工作6日）、007（0時上班至24時下班，每周工作7日，即全年無休）並不罕見。隨著過勞問題愈來愈受人關注，部分科網企業開始審視上班制度。

據內地網絡媒體報道，字節跳動新任CEO梁汝波近日公布一項調研結果顯示，1/3員工不支持取消「大小周」、1/3人支持；目前關於是否取消「大小周」，高層暫無結論。

所謂「大小周」，即這一星期上班6天，下一星期只上班5天，再下一星期上班6天，如此循環，類似「長短周」的模式。有字節跳動員工表示，若取消「大小周」，每年恐失10萬元（人民幣，下同）收入。

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加班雙倍回報 取消「大小周」相當減薪

據「Tech星球」，在字節跳動工作加班是常態，取消「大小周」一直是員工最關心的事情之一，「之前每個月脈脈上都會有帖子討論，每次公司openday也有人提，但一直沒有執行」。

然而，字節公司內部調研仍有1/3員工不支持取消「大小周」。報道指出，在更多非字節員工眼中，加入字節跳動，意味著超強的勞動和不菲的收入。在該公司，沒人規定幾點上班；員工加班需向領導報備，周六周日加班獲得的是雙倍回報。

一名剛跳槽加入字節跳動的員工說，如果取消「大小周」，自己每年損失10萬元收入，而他當初加入該公司，這部分收入是算在薪酬總包裡的。

而一位熟悉字節跳動的獵頭表示，一些人加班一天，就有幾千元收入；還有員工在網上發帖稱，「加班兩天我一個月的房租就有了，為什麼不加班？」另有自媒體引述不少員工認為，取消「大小周」，工作量不會減少下，相當減薪。

有字節員工感嘆：沒想到大家都是為了賺加班費來的，本來就不應該開這個頭，因為總有人願意007。

內地網民反應：

阿姆不懂夜的黑：你賺夠了想取消996，沒想到剛上車的恨不得007

就這樣叫我：這就是所謂的內捲？007吧，35後過勞死，或者進icu

木有暱稱啊：說了那麼多不還是因為福利不行嘛，如果各種福利都不缺失，而且教育，醫療，養老都有保障，誰願意無限加班？

土星網友吖：年輕人都知道要趁著年輕多掙錢，996.007都行，因為35歲之後就可能失業了，所以現在要多掙點，於是就是惡性循環

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責任編輯：林佩怡

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