拜登首次外訪拉盟友遏中國 噱頭背後有更大的棋

美國總統拜登首次外訪，嘗試締結對抗中國聯盟，可說取得一定成效。除了連串峰會公報與聲明的針對中國口頭表述，拜登爭取到歐美客機貿易戰停火，言下之意即是槍口一致對中國；七國集團（G7）更推出「重建更好世界」基建計劃，明顯旨在與中國「一帶一路」打對台。

拜登的國際基建大計相比中國短板多多，相信難與一帶一路有效抗衡。然而噱頭背後，拜登也就他的大國博弈戰略展示出，政治家應有的長線目光和耐心。中國需要提防，拜登一步一步把網收得愈來愈緊。

據白宮網站刊載聲明，「重建更好世界」計劃（Build Back Better World，B3W）。是個「價值觀導向」、「高標準和透明的」基建合作計劃。「由民主國家主導，協助發展中國家收窄40萬億美元以上基建需求資金缺口。」

拜登表示，他們本質上並非與中國競賽，而是與世界各地的「專制政府」競賽。「這是個民主能否在迅速變化的21世紀中與他們競賽的問題。」

B3W在拜登統籌七國下問世，聲勢不小，但實際效果很有懸念。

基建耗資巨大，即時利潤少之又少，甚至注定回本無望。中國基建多得由國家力量主導投資，以長線經濟發展來為項目埋單。

可是美國等西方國家依賴私人市場，而那些都是尋求短時間內有回報、對基建避之則吉的「聰明錢」。美國國內尤其是共和黨更強調「大市場」，對擴大政府角色的反對根深蒂固。這些都是美國自身基建落後的原因，令人疑問美國是否真有能力去協助發展中國家基礎建設。

與此同時，B3W強調「價值觀導向」，拜登更將論述塑造成是「民主」與「專制」的對抗，這二分法可說過份簡單，並不符合當代世情。

歐盟雖由民主體制國家組成，內部卻有匈牙利、波蘭等一些成員被指「專制」。拜登眼中的「專制」俄羅斯實質卻是民主體制國家，普京就跟他一樣是民選總統。西方控疫的低效，更加速了世界調整對民主與專制看法。

歐洲並不願意逆全球化而行與中國脫鉤，成為美國遏制中國戰略一大難點。拜登正試圖以「正邪鬥爭」來強迫歐洲選邊站，但歐洲人相對明白難為正邪定分界，拜登統戰最終可能導致反效果。

不過，即使B3W在一段時間內都威脅不了一帶一路，拜登背後的發功還是值得中國警惕。

如果說拜登今次訪歐實質成果不多，那麼最重要的就是，他展示了對盟國的號召力量，成功說服多國不惜冒住中國反彈，至少在一定程度上配合美國的論調。這正是美國前總統特朗普無法與拜登相比之處；特朗普變相令中國上位，拜登則能夠削弱中國的角色。

更甚者，拜登還擁有特朗普並不具備的戰略耐性，對擅長長線計劃的中國威脅更大。拜登上任不久已頒令......

（節錄）

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