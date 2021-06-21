疫苗保護並非100% 專家：可能是疫苗或接種者本人原因

接種新冠疫苗後仍染疫的案例並不鮮見，復旦大學上海醫學院副院長吳凡教授介紹，疫苗保護並非百分百，這有可能是疫苗本身或接種對象的原因，但疫苗確實可以形成有效保護。

專家：所有疫苗均對變異病毒有效

據內媒報道，吳凡說，市民對待疫苗要持科學態度，一定要了解疫苗接種以後能發揮什麼樣的作用。首先是預防感染，其次是即便感染，疫苗也可以減輕患病症狀。目前，第二點已經被證實得非常清晰。

吳凡說，「疫苗保護不是百分百，這有可能是疫苗本身原因，也有可能是接種對象的原因」，「每個人產生的免疫反應不一樣。人體產生抗體水平有高低，帶來的免疫效果也有差異。」

她還明確說，好消息是，所有疫苗對變異病毒都是有效的，今後是否有效，還將對病毒變異進行持續科學追蹤。

至於之後會否對滅活疫苗加強一針，吳凡表示，加強免疫在其他疾病上確實存在。例如麻疹，兩針主要都在小年齡段，到了高中階段會有強化免疫，以此持續保持免疫效果。新冠滅活疫苗會否有這種可能性，需要對免疫持續的時間和作用進行科學觀察。對於普通公眾，沒有必要在是不是要打第三針的問題上糾結，把這些問題留給科學家來處理即可。

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稍早前，中疾控專家邵一鳴也對打疫苗後仍確診作出解釋，中國疫苗定位是二級預防，即是防發病，而非防感染，所以有些人打完疫苗也可能被感染。邵一鳴又指，接種疫苗一定會比沒接種好，打過疫苗的人體內有大量的免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎。

截至6月19日，中國新冠疫苗接種超10億劑次，預計今年年底前，完成至少70%的目標人群接種。

責任編輯：尹航

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