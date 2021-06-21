【建黨百年】港珠澳大橋與東江水工程 列「愛國主義教育基地」（多圖）

▲ 【建黨百年】港珠澳大橋與東江水工程 列「愛國主義教育基地」

中國共產黨建立100周年前夕，中央宣傳部新命名的111個「全國愛國主義教育示範基地」近日出爐，港珠澳大橋與東江－深圳供水工程入選其中。

新命名的「全國愛國主義教育示範基地」，都與百年黨史重要事件、重要地點、重要人物相關，反映出「新中國、特別是新時代的大國重器和建設成就」。此次命名後，全國愛國主義教育示範基地總數達到585個。

據悉，廣東有4個項目入選新命的「全國愛國主義教育示範基地」名單：廣州起義紀念館、港珠澳大橋、東江－深圳供水工程、航空工業AG600飛機總裝生產線。

港珠澳大橋：橋樑界「珠穆朗瑪峰」

其中，港珠澳大橋歷經6年籌備、9年建設，被稱是「一國兩制」框架下、粵港澳三地首次合作建設的超大型跨海集群交通工程，是推動粵港澳大灣區發展的國家工程。

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全長55公里的港珠澳大橋，是目前世界第一長的跨海大橋。而且集橋樑、隧道和人工島於一體，其中海底沉管隧道全長6.7公里，是世界第一長的海底沉管隧道。

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其建設難度之大，被譽為橋樑界的「珠穆朗瑪峰」。它的建成通車，不僅標誌著中國從橋樑大國走向橋樑強國，也意味著粵港澳大灣區建設駛入快車道。

東江－深圳供水工程 廣東穩定對港售水

而東江－深圳供水工程始建於60年代。香港1963年出現嚴重旱情，當年港府和廣東當局經多番磋商，終在1963年達成興建東深供水系統的共識，並在同年年底經國務院總理周恩來親自批准、中央人民政府撥款興建東江水輸港工程；香港則興建大型抽水站、水管和隧道，將東江水分送到香港各區。

內地與香港當局1964年4月22日正式簽訂協議，同意自1965年3月起，廣東省每年向港方出售不少於150億加侖（6,820萬立方米）食水，每天最高供水量可提高至6,200萬加侖，售價為每立方米人民幣1角，即1.06港元1,000加侖。

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一、廣州起義館

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二、港珠澳大橋

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三、航空工業AG600飛機總裝生產線

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四、東江－深圳供水工程

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責任編輯：鄧國強

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