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不理中方重申「不應政治化」 美國安顧問這樣談疫源調查

國情動向 11:39 2021/06/21

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拜登（Joe Biden）政府近日再提新冠病毒溯源問題，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，如果中國在溯源上不合作，將面臨被國際社會孤立的後果。在北京，外交部曾多次表示，疫情溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展，而不應被政治化，強調中方在溯源問題上一直秉持開放透明的態度。

京：疫情是多點多地爆發

在北京，外交部多次對新冠溯源問題作出回應。外交部表示，疫情溯源是一個科學問題，應當由全球科學家合作開展，而不應被政治化。中方在溯源問題上一直秉持開放透明的態度，兩次邀請世衞專家來華開展溯源的研究。世衞組織聯合專家組溯源研究報告，遵循了世衞組織的程序，採取了科學的方法，具有權威性和科學性。

外交部還指，國際社會應該尊重新冠病毒多點多地爆發的現實情況，在世衞組織主導下的下階段溯源工作中，基於全球視野，在多國多地，而不是局限於某一區域開展研究。

據美媒報道，沙利文周日受訪時聲稱，如果中國不配合對新冠病毒起源的進一步調查，將面臨「國際社會的孤立」（isolation in the international community）。

他稱讚總統拜登鼓勵七國集團領導人向中國施加壓力，要求對疫情起源進行透明的調查。他說，這是疫情爆發以來，首次團結民主國家發出一致聲音，前總統特朗普未能做到。

除了要求中國方面進一步配合，沙利文還稱，不會只依賴中國，美國本身也會分析，包括透過情報部門以及與盟友合作，直至查明病毒源頭。

5月26日，拜登發表公開聲明稱，他已下令美國情報部門在90天內報告新冠病毒起源，以釐清新冠病毒是源自人類與受感染動物的接觸，抑或是來自實驗室事故。

布林肯：決心對新冠起源查到底 京促美停止溯源政治化（第二版）

【新冠病毒溯源】環時網紅籲查美國實驗室  汪文斌遺憾美方不回應

外交部再批美國搞污名化 病毒溯源不應依賴情報人員

拜登令查病毒源頭後 世衛：新冠溯源已被政治「毒化」

責任編輯：尹航

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