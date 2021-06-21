美國安顧問這樣談新冠病毒溯源 京斥美方想「卸鑊」（第三版）

▲ 趙立堅曾6問美方 美國安顧問仍這樣談新冠病毒溯源

拜登（Joe Biden）政府近日再提新冠病毒溯源問題，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，如果中國在溯源上不合作，將面臨被國際社會孤立的後果。中方回應時，直指美方這一言論是想為疫情「甩鍋（香港俚語稱卸鑊）」。

（新增2及3段外交部最新回應）

中國外交部新聞發言人趙立堅周一（21日）主持例行記者會時，答問回應沙利文有關疫源調查的談話。趙立堅指，中方表示強烈不滿和堅決反對，也決不接受；疫情發生以來，中方始終本著開放透明的態度，毫無保留與各國分享防控診療經驗。中方兩次接待世衛組織專家來華同世衛組織發布聯合專家組溯源研究報告，爲全球溯源工作作出積極貢獻。

趙立堅強調，美方一而再再而三地抹黑攻擊中國，無非就是要遏制中國發展，無非就是要爲自身抗疫不力，甩鍋推責」。詳見【下一頁】

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據美媒報道，沙利文周日受訪時聲稱，如果中國不配合對新冠病毒起源的進一步調查，將面臨「國際社會的孤立」（isolation in the international community）。

他稱讚總統拜登鼓勵七國集團領導人向中國施加壓力，要求對疫情起源進行透明的調查。他說，這是疫情爆發以來，首次團結民主國家發出一致聲音，前總統特朗普未能做到。

沙利文稱「中國將面臨被國際社會孤立後果」

除了要求中國方面進一步配合，沙利文還稱，不會只依賴中國，美國本身也會分析，包括透過情報部門以及與盟友合作，直至查明病毒源頭。

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5月26日，拜登發表公開聲明稱，他已下令美國情報部門在90天內報告新冠病毒起源，以釐清新冠病毒是源自人類與受感染動物的接觸，抑或是來自實驗室事故。

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值得注意是，中國外交部發言人趙立堅6月17日在例行記者會答詢時，更對美方一再以疫源議題針對中國，提出6個質疑：

1、美國擁有世界上最先進的醫療技術，卻淪為疫情感染和病亡人數最多的國家，為什麼沒有美國政客為此承擔責任？ 2、2019年7月，維珍尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康辛州爆發大規模電子煙疾病，這同新冠病毒有什麼關係？ 3、美國國家衛生研究院稱，新冠病毒2019年12月即在美國出現，美方對此如何解釋？ 4、為什麼美方對德特里克堡（Fort Detrick）和全球200多個生物實驗室諱莫如深，從不回應？ 5、為什麼美方要求情報部門，而不是科學家去搞溯源研究？ 6、為什麼美方不像中國一樣，秉持公開、透明、科學的態度，邀請世衛組織專家赴美國開展溯源研究？

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責任編輯：尹航

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