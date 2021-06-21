【Bitcoin】四川罕見對虛擬貨幣「礦場」集體斷電 採礦或撤中國

中國政府加強監管比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣，繼內蒙古5月推出新措施，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為，強化打擊懲戒力度後，四川省成為了下一個整治目標，所有比特幣礦場於昨天（20日）凌晨被集體斷電。

四川目前約有26個「挖礦」項目，主要位於雅安市、甘孜州和阿壩州等水電力充沛地區。20日凌晨12點，當地所有比特幣「礦場」被集體斷電，來不及轉移的比特幣「礦工」因此遭遇巨大損失。

據區塊鏈網站QKL123數據顯示，當前比特幣全網平均算力129.5EH/s，相比歷史最高點197.6EH/s（5月13日）已跌近34%。另外，AntPool、Poolin、Huobi Pool等具有中國背景，且排名全球前十的比特幣礦池算力急劇下降，近24小時算力下降幅度分別是21.05%、16.45%、31.19%。

採用水電仍逃不過清退政策

據澎湃新聞報道，四川省有關部門近日下發通知，要求發電企業自查自糾，立即停止向虛擬貨幣「挖礦」項目供電，不折不扣落實國家清理要求。通知還要求，各市(州)政府立即開展拉網式排查，對排查發現的虛擬貨幣「挖礦」項目務必立即關停。各地嚴禁以各類名義批覆虛擬貨幣「挖礦」項目。

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四川作為繼內蒙古後全球最大的虛擬貨幣礦區，大約有800萬的負荷正用於虛擬貨幣挖礦。幾乎只要是在水力發電附近，到處滿是散熱的巨大圓扇，並且還擁有大型的變壓器。有礦廠更緊緊相鄰在高壓電塔底下，可見對電力的需求相當龐大，礦場內部挖礦機數量也非常可觀。

據悉，在全盛時期，光是四川的單一家礦場，就有超過21萬台礦機，平均每100台在一天以內就可以賺進港幣3.6萬元。

之前內蒙古、青海等地開始關閉的虛擬貨幣挖礦項目，多是運用火電挖礦。四川挖礦則是使用相對較清潔的水電，而且利用水電挖礦也能解決當地水電消納問題。因此，四川當地礦工一度還心存幻想，虛擬貨幣市場仍能夠在國內存活。

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不過，四川出台清退政策，一方面表明了國內清退虛擬貨幣挖礦的決心，另一方面也打破了礦工「最後的幻想」。

北京大學光華管理學院副教授王志誠認為，中國清退是正本清源，初衷或主要是考慮碳排放，「這樣做的效果也許比預想的更好，不論是電力資源，還是經濟資源、科技資源、社會環境資源都能避免無謂的浪費。」

此外，清華大學地球系統科學系教授關大博，在接受澎湃新聞採訪中表示，從宏觀社會經濟的角度考慮，比特幣行業對現有金融體系和社會進程的推進作用有限。他強調，像比特幣或其他的金融產品，甚至未來所有的新興行業，一定要有減碳化、低碳化甚至零碳化的綠色屬性。

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據劍橋大學另類金融研究中心的研究報道稱，全球比特幣挖礦的年耗電量大約是149.4太瓦時（1太瓦時為10億度電），這一數字已經超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典的年耗電量，接近耗電排名第25名的越南。

清退政策下有人準備出海

多年來中國的企業家已成為生成比特幣的主力軍，世界上多達四分之三的比特幣是在中國生成。隨著中國政府出台一系列加強監管虛擬貨幣的政策，中國的比特幣挖礦速度可能會放緩，而其他地方則有可能會加速。

歐科雲鏈研究院高級研究員王海峰表示，在全球碳中和轉型的背景下，中國大面積關停和清退比特幣挖礦企業，最直接的就是對比特幣算力的影響，但總體的影響不是很大。因為比特幣的節點是分布在全球的，局部礦場的關停，會使其他新的節點不斷湧入，長期來看對比特幣的算力不會產生重大影響。

力研諮詢公司創辦人谷燕西亦認為，在中國禁止後，礦工可能會遷移到允許挖礦的地區，而在不熟悉的商業環境中開展業務，則成為需要面對的挑戰。

一位礦機在雲南、新疆的礦工表示，要是在中國做不了，就找管道到海外找一些大公司合作。另一位四川的礦場主也考慮出走，他的首選是美國。據美國CNBC6月18日報導，美國邁阿密市市長Francis Suarez表示，邁阿密的大門向中國的比特幣礦工敞開。

責任編輯：易燕丹

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