內地LPR連續14個月「按兵不動」 分析料短期內難上調

人民銀行今日（21日）發佈的6月LPR仍如預期持穩達14連平。政策定力十足，MLF（中期借貸便利）利率穩勢不改，LPR走勢同步無懸念，考慮到銀行平均資金成本保持相對平穩，短期內LPR依舊難有上調動力。

據路透社報道，宏觀分析師周茂華指出，LPR報價利率保持不變，反映目前信貸市場供需雙方繼續處於「相對舒適」區間。從5月公佈的信貸資料看，企業信貸需求仍保持旺盛，貨幣信貸環境保持合理適度；未來幾個月LPR報價利率有望繼續保持平穩。

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6月LPR（貸款市場報價利率）報價顯示，一年期利率為3.85%，五年期以上品種利率4.65%，已連續14個月持平。

東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，展望未來，短期內MLF利率有望保持穩定，監管層正在採取措施優化存款利率自律管理方案，這將有助於商業銀行吸收貨幣市場利率波動對銀行邊際資金成本帶來的影響，一年期LPR報價有望繼續保持不動。

上述兩位都認為，在主要針對居民房貸利率的五年期LPR報價方面，5月各線城市二手房房價環比漲幅都有不同程度收窄，表明房價上漲動能有所減弱。若這一趨勢得以延續，五年期LPR報價單獨上調的可能性將會下降。

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據路透社早前對28位金融機構人士的調查顯示，鑒於央行本月續做2000億元中期借貸便利（MLF）時操作利率維持不變，有近八成的受訪者預計6月LPR將繼續「原地踏步」。

責任編輯：李冰琪

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