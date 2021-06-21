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海南省長：不讓海南自貿港成為避稅天堂

國情動向 12:04 2021/06/21

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全國人大常委會早前通過《海南自由貿易港法》。對於自貿港風險防控時，海南省長馮飛表示，高壓嚴打離島免稅套購走私行為，同時堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」。

國務院新聞辦今日舉行發布會，介紹海南自由貿易港法有關情況。馮飛指出，始終堅持沒有風險防控就沒有改革開放，有多大風險防控能力就有多大改革開放空間，將「管得住」作為「放得開」的底線。而到目前為止，全省未發生和出現系統性重大風險。

嚴打免稅品走私 鑽空子空殼公司一個不要

他提到幾個重點領域的風險防控，一是高壓嚴打離島免稅套購走私，堅持露頭就打，去年7月以來，打擊套購團夥80個，違規旅客實施3年內不得享受離島免稅購物政策，將嚴重失信主體錄入信用信息共享平台。

同時建立完善瓊粵桂反走私聯防聯控機制，加強與上海、杭州等地的異地執法協作機制。這兩個地方的互聯網、電子商務比較發達，要斬斷離島免稅商品違規銷售的渠道。對於正在陸續出台的「零關稅」政策，當局亦研究制定一系列防控預案，全力防控「零關稅」商品的走私風險。

首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇

中國房地產稅或擴圍試點 深圳海南料先試先行

第二，堅決防範稅收風險。馮飛表示，去年自貿港建設總體方案公布，部分優惠政策相繼出台，進入海南的市場主體井噴式增長，企業類型繁雜，魚目混珠，也有個別市場主體鑽空子。他稱，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」，為此強化源頭管控，把好登記註冊關，建立和完善風險識別和發現機制，鑽空子的空殼公司一個都不要。並把好政策制定關，加強日常監管。

金融風險方面，馮飛稱，海南金融產業並不發達，金融創新也不多，金融風險總體平穩可控。但自貿港建設要擴大金融領域的開放水平，發展新型金融；要利用國際資本，越往後金融風險防控的壓力越大，要堅決守住不發生區域性、系統性金融風險的底線。此外，還對做好房地產風險防控作了進一步部署。

《海南自由貿易港建設白皮書（2021）》昨日發布，指一年來海南自貿港關鍵核心政策落地實施，建設取得早期收穫。

海南自貿港法呼之欲出 商務部推貿易自由化便利化28措施

海南自貿港再迎政策利好 放寬民航醫藥等市場准入

責任編輯：林佩怡

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