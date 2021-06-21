▲ 蔡英文悼念拜登愛犬引眾怒 胡錫進向佐這樣狠批

新冠肺炎疫情肆虐，台灣死亡率被指高過非洲貧國之際，蔡英文總統日前在社交媒體悼念美國總統拜登（Joe Biden）去世愛犬，結果遭到兩岸輿論的批評，環球時報總編輯胡錫進批她「羞辱了台灣人，也羞辱了所有中國人」，而來自娛圈的向佐也加以撻伐。

拜登當地時間19日在社交平台推特（Twitter）宣佈，他的愛犬「冠軍（Champ）」去世。在留言中，蔡英文留言表示哀悼，說「同為動物的愛好者，為您失去所愛感到難過」。

但蔡英文的留言隨即「翻車」，不少網民批評她無視因疫情去世、和接種疫苗後猝死的台灣民眾，卻跑去哀悼美國總統的狗。

蔡英文被質疑關心狗多於疫歿者

其中，國民黨文傳會副主委鄭照新在facebook發文表示，「台中媒體朋友的叔公確診過世，高雄媒體朋友的父親確診過世，他們沒有等到蔡政府早就該採購的疫苗，他們也沒等到新的藥品和救命神器，他們更沒等到蔡總統的悼念，但是拜登總統的狗等到了」。

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大陸的環球時報總編輯胡錫進亦發文抨擊，指台灣在新冠肺炎疫情以來，已經有549人染疫身亡，過去6天還有67人因為接種AZ疫苗後猝死，「我覺得蔡英文至少對那67名猝死者欠了67個真正的哀悼，她對迄今549名死於新冠肺炎的台灣同樣欠了549次哀悼」。

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胡錫進表示，「蔡英文只會哀悼狗，卻對台灣一名名患者和注射者的死亡輕描淡寫」，這種自我降種式的哀悼，不但羞辱了台灣人，也羞辱了所有中國人，甚至所有東亞人。

胡錫進：羞辱了台灣人 羞辱了所有中國人

而微博實名認證為「中國香港藝人、中華全國青聯委員」的「向佐JackyHeung」發文稱，「中國台灣省所謂的省長蔡英文！你作弄是非為難我們一家也就算了，作為領導自己的人民在災難中，每天死去那麼多人你不感到悲傷嗎？悼念儀式在哪裡？人家只狗死去跟你有什麼關係，而且你覺得人家會在意嗎，有理會過你嗎」？

截至6月21日，向佐的微博評論高達11,224，點讚量高達65,071。

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責任編輯：鄧國強

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