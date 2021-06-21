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內地網絡視頻用户突破9億　20歲以下網民達1.6億

社會熱點 13:00 2021/06/21

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內地網絡視聽節目服務協會近日發布了《2021中國網絡視聽發展研究報告》。《報告》顯示，截至2020年12月，中國網絡視聽用户規模達9.4億，較2020年6月增長4321萬。

再加上近日在上海國際電影電視節上發佈的《中國網絡視頻精品研究報告》，9.4億視聽用户中約有8.73億短視頻用户，這些用户日均投入時間超過2小時。

中國國家版權局6月1日發佈的《中國網絡版權產業發展報告（2020）》顯示，2020年中國網絡版權產業市場規模首次突破1萬億元（人民幣，下同）。

內地端午連假消費僅及疫前七成半 電影票房6年來最低（第二版）

【端午節2021】疫下出遊熱度減 電影端午檔單日場次破43.4萬刷新紀錄

據悉，中國網民增長主體正在從青年群體向未成年人及50歲以上的中老年擴展。中國目前已經有2.6億「銀髮網民」，20歲以下網民達到1.6億。

騰訊公司副總裁、騰訊在線視頻總裁林松濤認為，在線視頻行業將是網路未來10年的最大紅利之一，而隨着短視頻的發展進入新階段，長、中、短視頻如何實現協同發展，已成為行業現階段亟待解決的關鍵問題。

責任編輯：李冰琪

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