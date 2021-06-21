【大灣區】經營指標復甦 報告指大灣區製造商外移意欲降

路透報道，渣打周一發表調查報告指出，粵港澳大灣區製造商今年的訂單、銷售等指標預計改善，反映疫情後穩定復甦。受訪者對產能轉移海外的意欲下降，但半導體製造商更願意外移。

渣打在3月中至5月中訪問超過220名製造商，其總部多數設在香港、大陸或台灣，並在大灣區經營業務。

報告指出，受訪者預期調查的5個關鍵績效指標，分別是訂單、銷售、招聘、工資和資本支出，將比去年有所改善。大型製造商的經營狀況更接近疫情前水平，甚或超過小型企業。

不過，今年工資平均增長2.9%，仍低過疫情前速度，表明勞動力市場持續疲軟。

另外，相較一年前，受訪者似乎不太熱衷將工廠遷往海外，除了勞動力壓力減弱，中國經濟復甦也可能激勵製造商留在本土，而一些潛在目的地疫情重燃也可能有影響。

企業擬在東盟增加產能

惟企業仍追求生產能力多元化。越南再次成為客戶最青睞的搬遷目的地，其次是柬埔寨和孟加拉。調查又顯示，在東盟已有生產的受訪者看到，從中國分流到東盟業務的訂單仍增加（約32%），去年只有17%。逾30%受訪者表示，因中美貿易戰和新冠疫情，計劃在東盟增加產能。渣打預計，東盟將在全球投資和出口中佔據越來越大的份額。

值得注意，企業對大灣區長期信心增強。66%受訪者認為，大灣區在幾年後會帶來新的商業機會，高過1年前的58%。渣打相信，大灣區將能實現客戶的高期望值，歸功於製造業以外的廣泛增長動力：龐大且仍在增長的人口；強而有力的政策支持，承諾增加研發相關支出以推動創新；加速金融開放和人民幣國際化，這應促進與香港進一步跨境融合。

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責任編輯：林佩怡

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