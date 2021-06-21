  • 32°C
香港時間 : 2021621日 (一) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】經營指標復甦 報告指大灣區製造商外移意欲降

國情動向 12:56 2021/06/21

分享：

路透報道，渣打周一發表調查報告指出，粵港澳大灣區製造商今年的訂單、銷售等指標預計改善，反映疫情後穩定復甦。受訪者對產能轉移海外的意欲下降，但半導體製造商更願意外移。

渣打在3月中至5月中訪問超過220名製造商，其總部多數設在香港、大陸或台灣，並在大灣區經營業務。

報告指出，受訪者預期調查的5個關鍵績效指標，分別是訂單、銷售、招聘、工資和資本支出，將比去年有所改善。大型製造商的經營狀況更接近疫情前水平，甚或超過小型企業。

不過，今年工資平均增長2.9%，仍低過疫情前速度，表明勞動力市場持續疲軟。

另外，相較一年前，受訪者似乎不太熱衷將工廠遷往海外，除了勞動力壓力減弱，中國經濟復甦也可能激勵製造商留在本土，而一些潛在目的地疫情重燃也可能有影響。

企業擬在東盟增加產能

惟企業仍追求生產能力多元化。越南再次成為客戶最青睞的搬遷目的地，其次是柬埔寨和孟加拉。調查又顯示，在東盟已有生產的受訪者看到，從中國分流到東盟業務的訂單仍增加（約32%），去年只有17%。逾30%受訪者表示，因中美貿易戰和新冠疫情，計劃在東盟增加產能。渣打預計，東盟將在全球投資和出口中佔據越來越大的份額。

值得注意，企業對大灣區長期信心增強。66%受訪者認為，大灣區在幾年後會帶來新的商業機會，高過1年前的58%。渣打相信，大灣區將能實現客戶的高期望值，歸功於製造業以外的廣泛增長動力：龐大且仍在增長的人口；強而有力的政策支持，承諾增加研發相關支出以推動創新；加速金融開放和人民幣國際化，這應促進與香港進一步跨境融合。

【大灣區】深圳十四五力谷半導體  加快建中芯12英寸晶圓代工廠

【大灣區】中規院報告：港深穗各有優勢 仍需解決這3項難題

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【大灣區】未來芯片產業重鎮 「中國硅谷」展露雛形（組圖）
2021/05/27
【大灣區】未來芯片產業重鎮 「中國硅谷」展露雛形（組圖）
【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼
2021/06/01
【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼
【大灣區】深圳十四五力谷半導體 加快建中芯12英寸晶圓代工廠
2021/06/08
【大灣區】深圳十四五力谷半導體 加快建中芯12英寸晶圓代工廠
【大灣區】中規院報告：港深穗各有優勢 仍需解決這3項難題
2021/06/08
【大灣區】中規院報告：港深穗各有優勢 仍需解決這3項難題

你可能感興趣

【大灣區】未來芯片產業重鎮 「中國硅谷」展露雛形（組圖）
12:58 2021/05/27
【大灣區】未來芯片產業重鎮 「中國硅谷」展露雛形（組圖）
【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼
13:37 2021/06/01
【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼
【大灣區】深圳十四五力谷半導體 加快建中芯12英寸晶圓代工廠
18:08 2021/06/08
【大灣區】深圳十四五力谷半導體 加快建中芯12英寸晶圓代工廠
大灣區 經濟 疫情 孟加拉 柬埔寨 越南 貿易戰 香港 東盟 人民幣

上一篇文章

趙立堅曾6問美方 美國安顧問仍這樣談新冠病毒溯源（第二版）

下一篇文章

蔡英文悼念拜登愛犬引眾怒 胡錫進向佐這樣狠批
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？