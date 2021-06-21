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【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關

經濟脈搏 14:08 2021/06/21

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廣東交通集團周日發布消息，經約24.5個小時連續作業，粵港澳大灣區「超級工程」深中通道沉管隧道首個爬坡管節－－第10個管節（E10）在深達37米的水下順利完成對接；由於整個過程要在淤泥上進行，難度之大冠絕深中通道整套沉管建設工程。

深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的超級跨海集群工程，其中海底隧道長約6.8公里，沉管段長約5公里，採用國內首次應用、國際首次大規模應用的鋼殼混凝土組合結構形式，由32節管節和1個最終接頭組成，是目前世界上最寬的海底沉管隧道。

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此次沉放的E10管節為標準管節，長165米，寬46米，高10.6米，重約8萬噸，是首個爬坡管節，與E9管節安裝位置同處於全隧道最低點，相當於全隧道的「落淤坑」，隧址與原礬石航道相交，形成「盤底效應」，相較以往已沉放管節「回淤（Sedimentation）」強度明顯增強。

「回淤」即挖槽中出現淤積，令工程無法進行。

同時，隨着建設推進，沉管安裝已自「三灘兩槽」的東槽深水區進入東部淺灘區，地形變化大，淺灘深槽回淤複雜，在近期反覆強對流天氣、汛期大徑流及附近施工疏浚擾動等多重因素影響下，出現了施工以來的首次異常回淤。

「回淤」效應  令工程難度加大

「在多變、複雜的建設環境影響下，已安裝的E9管節附近海水密度變化大，存在上浮的重大安全風險。另一方面，深水深槽也使E10管節晃動幅度增加，導致管節姿態控制難度增大，不利於平穩對接」，中交一航局深中通道項目部常務副總工程師寧進進表示。

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【大灣區】經港珠澳橋進出口總值破2000億 香港這條線很關鍵（組圖）

6月18日下午2點20分，伴隨着渾厚的鳴笛聲，停泊在珠海桂山島塢口的世界首製沉管運輸安裝一體船提帶E10管節啟航。19日凌晨3點15分，在廣東海事部門的護航下，經過50公里的長距離浮運，E10管節抵達沉放水域，沉放對接期間為電離層活躍期，信號失鎖風險大，深中通道應用北斗衛星定位系統對安裝全過程進行動態監測。

6月19日下午2點40分，經系泊、沉放、拉合等工序，E10管節與E9管節順利對接，經貫通測量，E10管節對接精度滿足驗收控制標準。

責任編輯：鄧國強

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