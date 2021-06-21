【台灣疫情】台灣增75本土確診 三級警戒以來首次少於百宗

台灣此輪新冠疫情形勢漸緩，今日公布新增75宗本土確診個案，為三級警戒以來首見單日百宗以下。台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今45人確診且初步疫調顯示多個源頭，員工、承銷商等4000人將在3天內打完疫苗。

今日新增為三級警戒以來病例數新低

台灣今天新增75宗確診，均為本土個案，為全台自5月19日將疫情警戒提升至第三級以來的病例數新低，但死亡20宗仍是2位數。確診個案分布以新北市38宗最多，其次台北市22宗，桃園市5宗，苗栗縣3宗，基隆市及台中市各2宗，高雄市、雲林縣及彰化縣各1宗。雙北以外縣市15宗中，15宗為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

疫情指揮中心指揮官陳時中說，希望疫情持續減緩，死亡案例在確診減少後1到2周才會下降。

此外，台北農產運銷公司爆發群聚感染，從5月14日爆發首宗確診到現在已有45人感染，且初步疫調顯示多個源頭。

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台北市長柯文哲表示，北農之前有零星感染案例時，就有在端午連假啟動快篩專案，不過因為北農是中南部來北市各區去批發，流動性太大，在疫調上因為戶籍地不同產生問題。柯文哲指，與其每周安排員工快篩，不如全部打疫苗，將在3天內替北農員工、委外廠商跟中南部來的承銷商等共約4000人施打疫苗，藉此圍堵疫情擴散。

台灣累計1萬4080例確診，其中有1萬2862例為本土個案。

責任編輯：尹航

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