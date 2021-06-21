美福特航母一罕有畫面  展示應對中國水雷戰術能力？（多圖，有片）

▲ 美福特航母一罕有畫面 展示應對中國水雷戰術能力？

美國第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）當地時間18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」，直接在航母旁引爆18噸炸藥，威力相當於規模3.9地震，艦體絲毫損。此舉被指展示航母應對魚雷、水雷陣的能力；而解放軍據報近年正致力發展水雷戰術，以提升應對美軍航母的能力。

福特號航母18日駛離諾福克海軍基地（Norfolk Naval Station），在佛羅里達州外海進行首次「全艦衝擊試驗」（Full Ship Shock Trials），在航母旁引爆18噸炸藥，模擬真實戰鬥情況，當天美國地質調查局（USGS）還因此測得規模3.9的地震。

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美國海軍在測試中使用了專屬水雷，在距離航母一定範圍內爆破，水雷爆炸的衝擊波會衝擊航母，藉此測試福特號的性能和船艦硬度。

美國海軍在聲明中指出，這次測試結果完美，「領導層和機組人員展示了海軍在震後作戰的準備，證明我們的軍艦能『承受打擊』。」

18噸炸藥近距爆破 福特號「絲毫未損」

美國最後一次進行水下衝擊測試已是1987年的羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt），而福特號也在今年4月份完成了交付後為期1年半的測試，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael M. Gilday）上將近日表示，希望福特號航母能在2022年部署。

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值得注意是，美軍測試應對水雷攻擊的同時，美方視為最主要軍力競爭者的解放軍，近年一直拓展水雷戰術能力，以提升拒止美軍航母的能力。

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據報，解放軍目前約有8艘093型核潛艇。該型潛艇可能配備有6個魚雷發射管，攜帶多種型號的魚雷、水雷和潛射反艦導彈，最大潛深400米，航行噪音約110分貝，自持能力80天。

據信在093型服役之前，基於最新技術水平的095型核潛艇已在研發之中。媒體分析指，美軍遠道而來的艦艇，將會面臨中國這些作戰實力持續增強潛艇的魚雷、反艦導彈的威脅與反制。

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責任編輯：鄧國強

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