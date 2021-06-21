  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (一) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美福特航母一罕有畫面  展示應對中國水雷戰術能力？（多圖，有片）

國情動向 15:52 2021/06/21

分享：

美福特航母一罕有畫面  展示應對中國水雷戰術能力？

美國第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）當地時間18日在東岸進行「全艦衝擊試驗」，直接在航母旁引爆18噸炸藥，威力相當於規模3.9地震，艦體絲毫損。此舉被指展示航母應對魚雷、水雷陣的能力；而解放軍據報近年正致力發展水雷戰術，以提升應對美軍航母的能力。

福特號航母18日駛離諾福克海軍基地（Norfolk Naval Station），在佛羅里達州外海進行首次「全艦衝擊試驗」（Full Ship Shock Trials），在航母旁引爆18噸炸藥，模擬真實戰鬥情況，當天美國地質調查局（USGS）還因此測得規模3.9的地震。

解放軍罕曝驅逐外機畫面  機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）

解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨

美國海軍在測試中使用了專屬水雷，在距離航母一定範圍內爆破，水雷爆炸的衝擊波會衝擊航母，藉此測試福特號的性能和船艦硬度。

美國海軍在聲明中指出，這次測試結果完美，「領導層和機組人員展示了海軍在震後作戰的準備，證明我們的軍艦能『承受打擊』。」

18噸炸藥近距爆破  福特號「絲毫未損」

美國最後一次進行水下衝擊測試已是1987年的羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt），而福特號也在今年4月份完成了交付後為期1年半的測試，美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael M. Gilday）上將近日表示，希望福特號航母能在2022年部署。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

值得注意是，美軍測試應對水雷攻擊的同時，美方視為最主要軍力競爭者的解放軍，近年一直拓展水雷戰術能力，以提升拒止美軍航母的能力。

【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

據報，解放軍目前約有8艘093型核潛艇。該型潛艇可能配備有6個魚雷發射管，攜帶多種型號的魚雷、水雷和潛射反艦導彈，最大潛深400米，航行噪音約110分貝，自持能力80天。

據信在093型服役之前，基於最新技術水平的095型核潛艇已在研發之中。媒體分析指，美軍遠道而來的艦艇，將會面臨中國這些作戰實力持續增強潛艇的魚雷、反艦導彈的威脅與反制。

中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

解放軍發展「遊蕩炸彈」 美媒稱反制美軍無人機 （多圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
2021/06/20
解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
2021/06/16
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母
2021/06/10
解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
2021/06/09
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

你可能感興趣

解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
18:10 2021/06/20
解放軍罕曝驅逐外機畫面 機師事後嗆：你想戰我便戰（多圖，有片）
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
12:47 2021/06/16
解放軍一天28次軍機逼近台灣 國台辦：勿用大陸善意謀獨（第三版）
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
20:33 2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
政治 地緣政治 國防 軍事演習 軍事科技 軍事 中國國防部 解放軍 福特 海軍

下一篇文章

趙立堅曾6問美方 美國安顧問仍這樣談新冠病毒溯源（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼