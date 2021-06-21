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【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月

社會熱點 15:44 2021/06/21

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內地將實施「三孩政策」，外界關注在生育意願不高之下，當局會如何推出配套措施。國務院發展研究中心社會發展研究部研究員張冰子撰文，建議延長帶薪父親陪產假，到至少1個月，並盡快落實父母育兒假制度。

津貼由生育保險基金支付

《人民日報》周一（21日）刊登張冰子的文章。當中提到，目前產假和生育保險制度還需進一步完善，並提出5點建議：

一、將延長期產假的生育津貼納入生育保險待遇

二、延長帶薪父親陪產假。目前不少地區的父親陪產假為7天，建議其延長到至少1個月，同時父親陪產假期間的生育津貼也應由生育保險支付

三、由生育保險基金對用人單位補貼。生育休假還會給用人單位帶來工資外的其他成本，如支付其他員工的加班工資等，應考慮適度補貼用人單位的相關成本，補貼水平應與根據享受生育津貼員工的數量掛鉤

四、逐步將靈活就業人員納入生育保險參保範圍。考慮到青年靈活就業比重上升，收入不穩定性較高，將其納入生育保險的覆蓋範圍十分必要。生育保險與醫療保險合併實施也提供了有利契機

五、應盡快落實父母育兒假制度。建議對於有6歲以下兒童的家庭，父母雙方每年根據孩子數量可分別享受一定的帶薪假期，津貼由生育保險基金支付

文章強調，生育休假和生育保險制度，是育齡勞動者權益保障的重要制度，包括保障勞動者在休假期間的收入，避免因生育導致收入來源喪失，並鼓勵父親更多參與育兒，有利兒童健康成長和家庭和諧，也可以減少女性受到的就業歧視。

內地網民反應：

「關鍵問題不是休假，是以後學齡前乃至4年級之前孩子的教育，陪伴問題！無人接送，必須犧牲一人的工作來教育陪伴孩子，這種情況得不到改善，難以實現生育自由」

「堅決支持！男女同休產假的話女性才不會因為會生孩子就被趕出職場！」

「請問以後的問題如何解決？不管是二胎還是三胎，孩子多了，事情肯定會多，比如學校問題，孩子身體健康問題，再加上父母年齡也大了，也需要照顧。」

「如果設立了父親陪產假，應該會提升父親的責任感，還能大大減輕女性的帶小孩壓力。」

「這政策就是吃公家飯的得利。老百姓真要實施這政策就等著一起失業在家奶孩子吧。」

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應對人口老齡化 中央政治局宣布實施三孩生育政策

責任編輯：林佩怡

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