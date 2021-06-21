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「功夫婆婆」98歲拳腿棍三絕 趙立堅也點讚（有片，多圖）

社會熱點 16:13 2021/06/21

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內地習武90多年的張荷仙，以拳、腿、棍為三絕。其一生愛打抱不平，曾單挑惡霸，是有名的俠女，她的傳說在江湖流傳，人稱「功夫奶奶」，BBC也曾報道她。如今，98歲的她最近又火了一把，連中國外交部發言人趙立堅也為她點讚。

98歲「功夫奶奶」當武林大會總裁判

央視新聞報道，浙江省海寧縣大佳何鎮漲坑村日前舉辦鄉村「武林大會」。這次漲坑村鄉村「武林大會」的擂台就擺在村口，收到了「英雄帖」的98歲的「功夫奶奶」張荷仙也早早等在台下，她是擂台上的總裁判。

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鳴鑼開戰之後，張荷仙先跟兒子馮傳引來一場棍術表演。隨後，幾名對中國功夫感興趣的外國友人紛紛上台跟「功夫奶奶」切磋，向她請教小洪拳的打法。

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外交部發言人趙立堅近日在個人推特帳號上為「功夫奶奶」張荷仙點讚「kungfu spirit never gets old！」翻譯一下就是「功夫精神不老」。隨後受到了海內外網友的點讚和轉發。

2017年3月，澎湃新聞曾報道，「94歲『功夫奶奶』登上BBC：家傳武術，一練就是90年」介紹：習武長達90年的她，在94歲的高齡依然堅持練武，這讓她得到了外界的許多關注，人民日報為她做了網路直播，BBC也慕名而來。

張奶奶曾說，她的希望是張家的武術能夠一直傳下去，但她也告訴澎湃新聞記者，自己年紀大了，傳授武藝的任務，「今後只能交給下一輩去完成」。

責任編輯：李冰琪

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