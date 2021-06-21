▲ 【病毒溯源】趙立堅斥赤裸裸訛詐 千字懟美方「國際孤立」論

中國外交部發言人趙立堅在周一（21日）例行記者會上，以大篇幅談話，回應美方就病毒溯源再發表針對中國言論。美國國家安全顧問沙利文稱，中國如果不允許對新冠病毒源頭進行徹底調查，將面臨國際社會的孤立；趙立堅直指這一言論是「赤裸裸訛詐」。

趙立堅周一主持外交部例行記者會。有記者提問說，沙利文近日稱，中國如果不允許對新冠病毒源頭進行徹底調查，將面臨國際社會的孤立。中方對此有何評論？

根據官媒的報道，趙立堅大約用了1000字大篇幅作出反駁。

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趙立堅表示，美方有關表態是赤裸裸的訛詐和威脅，中方表示強烈不滿和堅決反對，也決不接受。疫情發生以來，中方始終本著開放透明的態度，毫無保留與各國分享防控診療經驗。中方兩次接待世衛組織專家來華同世衛組織發布聯合專家組溯源研究報告，爲全球溯源工作作出積極貢獻。

說中國對溯源調查「說不」毫無根據，說中國面臨國際社會孤立，更是危言聳聽。溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展，而不應被任意政治化，這是國際社會絕大多數國家的共識。美方一味推行政治操縱式的所謂國際調查，越俎代庖，動用情報人員代替科學家來進行有關評估。

趙立堅強調，「在溯源問題上引入所謂實力邏輯，才是站到國際社會絕大多數國家的對立面，才是在國際社會中面臨孤立。美方一而再再而三地抹黑攻擊中國，無非就是要遏制中國發展，無非就是要爲自身抗疫不力，甩鍋推責」。

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趙立堅表示，如果美國真的在乎真相，那就趕緊回答三個問題。

第一，抗疫不力，到底誰應負責？迄今美國新冠病毒感染和死亡病例分別超過3354萬和60萬例。作爲全球醫療資源和技術最發達的國家，美國要考慮的是如何告慰每一個死于新冠肺炎的美國人，如何追究抗疫失能的美國官員的責任，如何避免悲劇重演？ 第二，新冠病毒是否早就在美國本土傳播？此前美國國立衛生研究院對去年前三個月採集的約2.4萬名美國民衆血樣樣本的分析顯示，新冠病毒于2019年12月即在美出現，比官方首次確認發現病例提前數周。2020年12月，美國疾控中心和傳染病協會報告顯示，在2019年12月13日至16日，加利福尼亞、俄勒岡和華盛頓三州至少39人血液樣本中已檢測出新冠病毒抗體。對于這些國內早期病例，美國政府理應認真透明地開展調查。 第三，德特里克堡（Fort Detrick，簡稱「德堡」）生物實驗基地的真實情況如何？德堡繼承了侵華日軍731部隊的魔鬼遺產，其實驗室的研究範圍涉及某些已被認定對公衆動植物健康構成嚴重威脅的細菌。2019年6月，德堡因被檢查出未遵循程序存在機械故障與泄漏問題而勒令停止研究工作。而幾乎與此同時，弗吉尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康星州爆發大規模電子煙疾病。 迄今爲止，美國政府始終對上述問題語焉不詳，三緘其口，諱莫如深。考慮到美政府慣用的守門人理論，在塔爾薩種族屠殺等事件中銷毀關鍵證據，控制操縱傳播的實踐，以及美國情報部門一貫的撒謊、欺騙、偷竊行徑。美方所作所爲如何讓人信服，如何確保自身的透明度？爲何不向國際專家提供了解相關信息的必要准入？

沙利文周日受訪時聲稱，如果中國不配合對新冠病毒起源的進一步調查，將面臨「國際社會的孤立（isolation in the international community）」。

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他稱總統拜登鼓勵七國集團領導人向中國施加壓力，要求對疫情起源進行透明的調查。他說，這是疫情爆發以來，首次團結民主國家發出一致聲音，前總統特朗普未能做到。

除了要求中國方面進一步配合，沙利文還稱，不會只依賴中國，美國本身也會分析，包括透過情報部門以及與盟友合作，直至查明病毒源頭。

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責任編輯：鄧國強

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