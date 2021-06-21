中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰

▲ 被視為默克爾（Angela Merkel）最有可能繼任者的拉舍特（Armin Laschet）近日接受外媒採訪時警告不要與中國發生冷戰，強調「中國是一個合作夥伴」。

德國總理默克爾（Angela Merkel）時代將過去，作為歐盟最主要國家之一，她卸任後德國對中國政策會否改變，引各方關注。被視為默克爾最有可能繼任者的拉舍特（Armin Laschet）近日接受外媒採訪時警告不要與中國發生冷戰，強調「中國是一個合作夥伴」。

默克爾最有可能的繼任者、德國基督教民主聯盟（基民盟）主席拉舍特表示，他與默克爾一致認為，中國不僅是系統性競爭對手，但也是合作夥伴。

拉舍特表示，許多歐洲人對他對中國的強硬態度持懷疑態度。他質疑稱，「問題是，如果我們談論『遏制』中國，會導致新的衝突嗎？我們需要一個新的對手嗎？」

拉舍特：中國是競爭對手 也是合作伙伴

拉舍特強調，「歐洲對此（中國政策）的反應是謹慎的，因為，是的，中國是一個競爭對手，也是一個系統性的競爭對手，中國的社會模式不同，但中國也是一個合作夥伴，尤其是在應對氣候變化等方面。」

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拉舍特表示，在與中國的地緣政治競爭方面，西方應避免陷入冷戰思維。他說，「21世紀非常不同，從1989年以前的視角看當今世界提供的建議有限。（現在）是一個多極世界，參與者各不相同。」

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外界的解讀指，拉舍特上述表態，反映他的對中國政策與默克爾非常接近，相信將延續默克爾路線。

德國將於9月份舉行大選，默克爾屆時會卸任總理一職。德國大選前的最後一場州議會選舉6月6日結束，基民盟贏得一場大勝。

基民盟9月全國選舉勝利呼聲高

6月6日，德國薩克森-安哈爾特州（薩安州）舉行州議會選舉。統計結果顯示，基民盟得票率超37%，排名第一；德國選擇黨得票率落後基民盟大約17%，排名第二；隨後是左翼黨、社民黨、自民黨和綠黨。

路透社稱，基民盟在德國薩安州州議會選舉中大獲全勝，這對希望在9月全國大選中接任總理職位的基民盟黨主席拉舍特來說是一個鼓舞，拉舍特接任總理的希望上升。

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▲ 默克爾最有可能的繼任者、德國基督教民主聯盟（基民盟）主席拉舍特表示，他與默克爾一致認為，中國不僅是系統性競爭對手，但也是合作夥伴。

責任編輯：鄧國強

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